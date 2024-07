Juvecaserta, arriva il centro Diouf

Baye Modou Diouf è un nuovo giocatore della Juvecaserta.

Nato il 3 giugno 1999, senegalese di origine, ma di formazione italiana, Baye è un’ala/pivot di 203 cm. che, dopo la trafila nelle giovanili del Team Tigullio, ha partecipato al campionato under18 con l’Assigeco Piacenza, con la cui maglia ha esordito in Legadue nella stagione 2016/2017.

Confermato anche per la stagione successiva, si è trasferito nel 2019/20 al Bernareggio in serie B dove è rimasto anche per la prima parte della stagione successiva prima di ritornare a marzo in Legadue con Capo d’Orlando.

Altra stagione in Sicilia (2021/22) e, quindi, trasferimento in Toscana nelle fila della Pielle Livorno con cui ha disputato le ultime due stagioni.

Nel campionato appena concluso, in 42 gare, ha prodotto 7,3 punti e 6 rimbalzi di media a partita, tirando con il 65% da 2, il 33% da 3 ed il 60% ai liberi.

Nel suo palmares la vittoria nella stagione regolare e nella coppa di serie B dell’ultimo campionato, ma anche la stagione regolare del 2020 con Bernareggio e la Supercoppa 2021.

Alla Juvecaserta ritrova Matteo Laganà con il quale ha condiviso un campionato a Capo d’Orlando ed uno a Livorno.

«Baye Diouf è un lungo che da qualche anno è protagonista dei nostri campionati – osserva il presidente Farinaro – e sono sicuro che, vicino a canestro, potrà offrirci quell’atletismo e quella verticalità che costituiscono due delle sue principali caratteristiche, andando a completare il mosaico disegnato da coach Cagnazzo».

E l’allenatore bianconero evidenzia che «con Diouf abbiamo atletismo e dinamicità di alto livello. La sua capacità di essere una presenza in area sia in attacco che in difesa saranno fondamentali per la nostra stagione, così come le sue doti a rimbalzo. Siamo molto contenti che abbia accettato di far parte della nostra squadra».

Concetto, quest’ultimo, estrinsecato anche dal direttore generale, Antonio Mirenghi, che esprime la soddisfazione «di poter accogliere Diouf, un giocatore che abbiamo fortemente voluto ed è sempre stata la nostra prima scelta nel suo ruolo. Aggiungiamo un grande atleta che, negli anni, ha accumulato esperienze importanti. Sono convinto che la sua presenza potrà essere decisiva sia in attacco che in difesa».