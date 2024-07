Juvecaserta. Arriva il filandese Heinonen

Osku Simana Heinonen, trentaduenne finlandese, è lo straniero della Juvecaserta 2024/2025.

Nato a Tampere il 4 settembre 1992, Heinonen è una guardia di 194 cm per 95 chili. Ha iniziato la sua carriera da senior nella squadra della sua città, il Tampereen Pyrintö, con la cui maglia ha esordito in Korisliiga (la massima serie finlandese) nel 2009/10.

A metà stagione successiva è andato a fare esperienza al BC Nokia, prima di ritornare nel Tampereen dove progressivamente si è ritagliato un ruolo da protagonista.

Nella formazione della sua città ha partecipato per cinque stagioni consecutive ai playoff, all’EuroChallenge ed alla Baltic Basketball League, collezionando un titolo assoluto finlandese nel 2014 ed il secondo posto nel 2015/2016, sconfitto dal Kouvat Kouvala, da cui è stato chiamato nella stagione successiva mettendo insieme quaranta presenze tra campionato e playoff.

La sua lontananza dal Tampereen Pyrintö è durata soltanto una stagione. Nel 2017/2018 è ritornato nella sua squadra di origine dove è rimasto fino al campionato 2022/2023.

La scorsa stagione ha rappresentato per Osku Heinonen il suo primo campionato fuori dalla Finlandia.

Ha, infatti, firmato con l’Haukar Hafnarjordur, compagine partecipante alla Premier League di Islanda.

In venti partite ha messo a segno 288 punti con una media di 14,4 a gara ed un season high di 20 punti con 9/14 da tre punti. A marzo è stato chiamato dall’Umana Chiusi in Legadue con la quale ha disputato sette partite (11,1 punti, 2,3 rimbalzi, 1,4 assist a gara).

A livello giovanile, con la rappresentativa finlandese ha partecipato ai campionati europei Under16 (2008), under18 (2009 e 2010) ed under20 (2011 e 2012).

Nel suo palmares un titolo finlandese (2014) ed una Coppa di Finlandia (2013).

«Con i nostri referenti tecnici – osserva il presidente Francesco Farinaro – abbiamo valutato a lungo la scelta dello straniero da inserire nella nostra squadra. Abbiamo optato per Heinonen ritenendolo il più adatto a quelle che saranno le nostre caratteristiche tecnico-tattiche. Il suo curriculum, la sua esperienza e le sue doti di tiratore saranno certamente importanti per noi».

«Abbiamo scelto fortemente di puntare su Heinonen – sottolinea il direttore generale, Antonio Mirenghi – perchè siamo convinti che possa essere il giocatore giusto per una piazza importante come Caserta. Dopo la sua lunga esperienza in Finlandia, Osku ha giocato un’ottima stagione in Serie A2 lo scorso anno, dimostrandosi un tiratore affidabile ed un ottimo realizzatore. Con Heinonen aggiungiamo un altro giocatore di esperienza con il profilo che stavamo cercando».

Così coach Damiano Cagnazzo presenta Heinonen: «è un giocatore esperto e che ha già giocato in Italia lo scorso anno; grande tiratore capace però anche di giocare per la squadra così come di essere importante in difesa. Siamo molto contenti che abbia accettato la nostra proposta per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi».