La Juvecaserta disputerà il campionato di serie B

La Paperdi Juvecaserta 2021 disputerà il campionato di serie B nazionale.

La ufficialità è venuta dalla delibera adottata nella riunione odierna del Consiglio Federale della Federbasket, che ha anche formalizzato la riduzione delle squadre partecipanti dalle iniziali 42 aventi diritto a 40.

Lo ha reso noto la Lega Nazionale Pallacanestro che ha ufficializzato anche la composizione dei due gironi.

Nel raggruppamento nord sono state inserite le emiliano-romagnole Faenza, Fidenza, Fiorenzuola, Andrea Costa Imola, Virtus Imola e Bakery Piacenza, le lombarde Crema, Desio, Legnano, Lumezzane, Saronno e Treviglio, le piemontesi Casale Monferrato e Omegna, le venete Mestre, San Vendemiano e Vicenza e le siciliane Agrigento, Capo d’Orlando e Ragusa, mentre quello sud, oltre alle ripescate Paperdi Caserta e Power Salerno, prevede l’altra campana S. Antimo, la romagnola Ravenna, le abruzzesi Chieti e Roseto, le laziali Cassino, Latina, Npc Rieti, Luiss Roma e Virtus Roma, le marchigiane Fabriano e Jesi, le pugliesi Ruvo di Puglia e San Severo e le toscane Chiusi, Pielle Livorno, Gema Montecatini, Herons Montecatini e Piombino.

La formula del campionato di serie B nazionale prevede due gironi da 20 squadre ciascuno che si affronteranno in gare di andata e ritorno.

Al termine della stagione regolare playoff e playin per definire le tre promosse in Legadue e playout per completare le quattro retrocessioni all’interregionale (due dai playout e le ultime due della regular season).

La stagione regolare avrà inizio il 29 settembre prossimo per concludersi domenica 27 aprile (fine girone di andata 5 gennaio). In totale sono previsti dieci turni infrasettimanali.

Fissato un unico turno di sosta il 16 marzo con la disputa delle final four di Coppa Italia.

«Siamo particolarmente soddisfatti – dichiara il presidente Francesco Farinaro – per la decisione assunta dal Consiglio Federale di accettare la nostra richiesta di ripescaggio. È per noi motivo di grossa soddisfazione e, allo stesso tempo, occasione di riscatto dopo la sfortunata parentesi dello scorso anno. Con questo spirito, con la collaborazione del nostro Antonio Mirenghi, ci apprestiamo a definire il roster da mettere a disposizione di coach Cagnazzo. Il più sincero ringraziamento da parte della nostra Società al Presidente FIP, Petrucci, ed al Presidente LNP, Maiorana, per la fiducia accordataci».