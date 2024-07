Lavori in centro a Frignano: consiglieri chiedono stop per il caldo

I lavori in corso in Via Generoso Manna, Piazza della Repubblica e Corso Europa stanno mettendo a dura prova commercianti e cittadini di Frignano.

Per questo, i consiglieri comunali Simonelli, Alidorante e Mastroianni hanno presentato una richiesta urgente all’Amministrazione Comunale per intervenire immediatamente.

“Non possiamo ignorare i disagi causati dai lavori, aggravati dal caldo estremo di questi giorni – dichiarano i consiglieri -. Chiediamo un impegno chiaro per tutelare la salute dei lavoratori e sostenere le attività commerciali in difficoltà”.

Le richieste dei consiglieri sono chiare: “Stop ai lavori nelle ore più calde, spostando l’orario di lavoro dalle ore 05:00 alle ore 12:00 per proteggere i lavoratori dal caldo torrido; accesso facilitato ai negozi attraverso l’adozione di segnaletica chiara e percorsi pedonali per garantire l’accesso alle attività commerciali nonostante i lavori. Soprattutto, occorrono più operai sui cantieri per terminare prima le opere, l’Amministrazione Comunale deve fare pressione sulle imprese affinché aumentino il personale e accelerino la consegna dei lavori” – specificano Simonelli, Alidorante e Mastroianni.

I consiglieri si aspettano una risposta celere e risolutiva da parte dell’Amministrazione, consapevoli che la situazione richiede un intervento immediato e deciso. “Il benessere dei lavoratori e la vitalità economica di Frignano sono la nostra priorità,” concludono i consiglieri comunali di minoranza.