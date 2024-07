Litiga in strada e chiama i carabinieri: scoperto con la droga

Controlli antidroga nel Fermano, tre presone segnalate e una arrestata.

I carabinieri del comando provinciale di Fermo hanno intensificato l’attività di controllo del territorio effettuando diversi posti di blocco finalizzati anche a prevenire e fermare il consumo di droghe.

I militari di Porto San Giorgio hanno segnalato, come assuntori di sostanze stupefacenti, un 30enne e un 26enne italiano già con problemi con la giustizia.

Sono stati fermati mentre erano a bordo di un’auto.

I carabinieri si sono insospettiti dal comportamento nervoso dei giovani e dopo una perquisizione li hanno trovati con alcuni grammi di hashish per uso personale.

Ai due è stata ritirata la patente. In un altro controllo, a Marina Palmense di Fermo, dove i militari sono stati chiamati per un litigio, è stato trovato un 34enne di origine marocchina con alcuni grammi di cocaina. Anche lui è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di droghe.

Un 50enne laziale è stato portato in carcere per la revoca dell’affidamento in prova in una comunità di Macerata che gli era stata concessa per reati di droga.

L’uomo ha violato diverse volte le regole che doveva seguire durante il percorso.

Ora è in carcere a Fermo.