Litiga in strada davanti al locale: in tasca aveva il coltello

La Polizia di Stato, questa notte, ha denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di armi, un 61enne originario della provincia di Varese, senza fissa dimora e con svariati precedenti penali, per detenzione di armi e droga e reati contro la persona.

Una volante dell’U.P.G.S.P. di Como, durante il costante controllo del territorio, verso le 4 della notte, è stata attirata da un insolito capannello di persone davanti ad un locale di viale Lecco.

Infatti le prime informazioni assunte dai poliziotti, riguardavano una lite appena terminata e segnalavano uno dei due partecipanti ancora presente nelle vicinanze.

Individuata la persona gli agenti hanno così raggiunto il 61enne, il quale, a fronte di qualche domanda, non ha fornito giustificazioni né sulla lite né tantomeno sul possesso di un coltello tecnico di 18 centimetri che aveva in tasca.

Portato in Questura è stato compiutamente identificato, annotati i suoi precedenti penali, sequestrata l’arma e infine è stato denunciato in stato di libertà per la violazione della legge sulle armi.

Prosegue costante l’impegno della Polizia di Stato nel determinante servizio di controllo territorio, atto a garantire sicurezza e legalità.