Lusciano. Campo sportivo, minoranza: “adesso parliamo noi…”

“Non entriamo nel merito della discussione perché è in atto un ricorso al tar da parte dei gestori del campo sportivo di Lusciano e quindi noi non possiamo sostituirci ai giudici. Sicuramente, da ex assessori allo sport durante il periodo dell’amministrazione Esposito, possiamo relazionare sul nostro operato”.

Così intervengono i Consiglieri Comunali di minoranza Marco Valentino e Raffaele Esposito, i quali non restano zitti davanti ad accuse fatte dagli attuali amministratori.

“Da delegati allo sport abbiamo sempre agito nel rispetto dell’indirizzo e del controllo, mettendo tutto nero su bianco in merito alla tematica del Campo Sportivo agli uffici preposti. Abbiamo sempre operato per il bene della cittadinanza portando avanti iniziative importanti che purtroppo oggi l’attuale amministrazione e soprattutto l’attuale assessore allo sport sta affrontando con molta leggerezza e incompetenza arrecando non pochi danni alla cittadinanza”.

“Problemi che le fasce più deboli stanno subendo: quest’anno, dopo 10 anni, non hanno avuto la possibilità di svolgere attività sportive gratuite, per un bando messo in atto solo a marzo 2024 e solo dopo 5 mesi da una segnalazione fatta dalla minoranza. Il risultato? Nessuna famiglia di Lusciano ha potuto beneficiare dell’esonero alla retta mensile per la partecipazione agli sport”.

“La domanda è d’obbligo: ‘caro assessore come vuoi giustificare tale situazione?’. La risposta è conosciuta: ‘E’ colpa degli Uffici'”.

“Da consiglieri comunali di minoranza, insieme alle nostre associazioni politiche, uniti alla cittadinanza, attendiamo ancora dall’attuale assessore allo sport le lodevoli iniziative tante pronunciate in campagna elettorale riguardanti i disabili. Dove sono andate a finire dopo più di un’anno tutte quelle idee e promesse che avevi prima? Perché non le metti in atto?”.

“In materia di sport, l’attuale amministrazione insieme all’assessore Luigi Abate, ha solo creato moltissimi disagi, causando ritardo nell’inizio delle attività sportive e con la perdita dei voucher sportivi regionali”.

