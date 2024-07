Lusciano. Raccolta rifiuti, proclamato stato agitazione

“Siamo costretti a commentare l’ennesima inadempienza contrattuale ai danni dei lavoratori di Lusciano”.

A dneunciralo la segreteria provinciale di UIL Trasporti.

“Gli operatori ecologici del cantiere di igiene ambientale del Comune di Lusciano, dopo aver atteso i 15 giorni previsti, non hanno ancora percepito la retribuzione relativa alle competenze del mese di giugno e tantomeno, la Società Ecoce, ha provveduto ad informare le Organizzazioni Sindacali sulle cause che hanno generato eventuali ed ulteriori ritardi nel pagamento degli emolumenti ai propri dipendenti”.

“Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede che il pagamento delle competenze possa avvenire entro il 15 del mese successivo a quello della retribuzione di riferimento, questo cosa comporta, nella migliore delle ipotesi, che lo stipendio dei lavoratori venga accreditato esattamente giorno 15, ma nella stragrande maggioranza dei casi che venga accreditato dopo la scadenza naturale. Per questa ragione, abbiamo ritenuto necessario esprimere il nostro disappunto”.

“Sembra oramai che il pagamento degli stipendi ai lavoratori venga inteso dalle aziende come il pagamento di una tassa o di una bolletta delle utenze e quindi fastidioso a tal punto di pagarlo quasi sotto sforzo, la differenza è che, mentre la bolletta pagata in ritardo comporta un aggravio di spese a carico del contribuente, il pagamento dello stipendio al lavoratore non comporta alcun onere aggiuntivo per l’azienda responsabile”.

“Per capire cosa comporta per un lavoratore ed il proprio nucleo familiare ricevere l’unico sostentamento economico (lo stipendio) in ritardo, basterebbe chiederlo alle mogli ed ai figli del lavoratore. L’attuale condizione vissuta dai lavoratori del cantiere di igiene ambientale di Lusciano è gravata dal fatto che il prossimo stipendio ricadrà il giorno di ferragosto”.

“Quanto sta accadendo dimostra che la decisione dell’azienda, peraltro arbitraria, di corrispondere il pagamento della tredicesima e della quattordicesima, in maniera frazionata mensilmente, nemmeno consente di riconoscere con puntualità le retribuzioni, per questo motivo siamo seriamente preoccupati per le future scadenze”.

“Ci scusiamo con la cittadinanza per eventuali disservizi o rallentamenti che potrebbero generarsi in questa fase”, conclude la nota della UIL Trasporti.