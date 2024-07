Militari italiani in USA all’evento per veterani

Le notizie che apprendiamo per caso, quindi non a mezzo di comunicati, ma semplicemente perché ci imbattiamo in luoghi in cui incontriamo, sempre per puro caso, i protagonisti di storie straordinarie, sono sicuramente quelle che ci restano maggiormente impresse nel cuore.

Una di queste è quella che ho ascoltato, in una nota location della mia città, durante discorsi tra alcuni miei parenti e loro amici, tra i quali c’era il Sergente Maggiore Giacomo Fusco, dottore in giurisprudenza, e cittadino di Trentola Ducenta, da pochi giorni rientrato dall’America dopo aver partecipato ad un evento di portata mondiale.

L’entusiasmo ancora vivo negli occhi del Sergente Maggiore, mentre raccontava quanto accaduto lo

scorso 8 luglio su Odissey, la nave itinerante lungo il fiume Potomac e sulla quale si trovava con il collega, e sergente Maggiore Capo, Carlo Aringhieri, ha catturato immediatamente la mia attenzione.

L’evento è stato organizzato dalla Veteran Coalition International della quale fanno parte militari rimasti feriti in operazioni di guerra e missioni di pace.

Il Sergente Maggiore Giacomo Fusco ha ricevuto, già nel 2021, la medaglia d’oro come vittima di terrorismo per aver subito, nel luglio del 2012 mentre era in servizio in territori afgani, un attacco da parte di un gruppo di talebani che lo colpirono duramente.

Nonostante queste vicissitudini così dolorose, è ancore forte l’impegno sia di Fusco che Aringhieri, anch’egli medaglia d’oro per essere stato vittima di terrorismo nel giugno 2009.

Le emozioni, che risultano evidenti da descrizioni di luoghi e di azioni, sono la prova di un infinito coraggio, dedizione e amore per il proprio lavoro.

L’evento dell’8 luglio, al quale hanno partecipato anche militari feriti provenienti da tutte le Nazioni, ha rappresentato anche un’occasione, per i nostri due militari italiani in rappresentanza dei Veterani Italiani della Difesa a Washington, per visitare anche la Casa Bianca.

In aeroporto hanno incontrato anche il Presidente Lorenzo Fontana, di ritorno da Washington dove era stato per rappresentare la Camera dei Deputati.

Il prossimo evento previsto nel programma dell’organizzazione, “Warrior Week and Gala”, si svolgerà a Copenaghen dal 25 al 31 agosto.

di Anzia Cardillo