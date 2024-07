Minaccia di farsi esplodere col gas: panico ad Aversa

Tragedia sfiorata ad Aversa dove un uomo ha tentato il suicidio minacciando di farsi esplodere con la bombola del gas all’interno dell’appartamento in cui vive.

E’ accaduto ieri, intorno le 12, in via Ovidio.

A dare l’allarme alcuni vicini. L’odore di gas era fortissimo e la situazione era ad alto rischio considerando le molte abitazioni vicine: così è scattato l’intervento.

Ad intervenire, gli agenti del commissariato di Polizia di Aversa.

I poliziotti, hanno in pochi minuti raggiunto il luogo interessato, attivando nel frattempo sia i sanitari del 118 che il personale dei vigili del fuoco.

Giunti sul posto, gli agenti hanno immediatamente bussato alla porta dell’appartamento per farsi aprire ma, non ricevendo alcuna risposta, in una manciata di secondi hanno sfondato la porta, chiuso la valvola della bombola, trasportato fuori l’uomo ed aprendo poi le finestre per far uscire il gas presente in casa.

I sanitari del 118 hanno poi preso in carico l’uomo, ed i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area.

Successivamente, i poliziotti hanno cercato di comprendere le motivazioni dell’insano gesto.

L’uomo, a quel punto, si è confidato con gli agenti dicendo loro che recentemente aveva avuto problemi di natura familiare.

Infine, è stato trasportato all’ospedale per le cure del caso.