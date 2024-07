Movida, controlli Carabinieri a Posillipo e Mergellina

Nottata di controlli a Posillipo per i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli. Tante persone identificate, molti centauri indisciplinati e qualche storia da raccontare.

I militari hanno presidiato le zone della movida e setacciato strade e locali di Mergellina.

Durante la notte una 15enne è stata denunciata. I carabinieri l’hanno fermata a bordo di uno scooter ma lei quel mezzo non poteva guidarlo, non aveva mai conseguito la patente.

La ragazza non indossava neanche il casco e tenta la furbata. Fornisce ai carabinieri le generalità di una maggiorenne.

Gli abiti, il modo di porsi e il trucco non nascondono quel volto di una ragazza che è poco più che bambina e per i carabinieri ci vuole poco – qualche domanda in più – per far cadere la ragazzina.

Quelle generalità erano della sorella maggiorenne che la patente l’aveva. La minorenne denunciata e affidata ai suoi genitori.

Scooter, mentalità sbagliata e una lotta continua da parte dei carabinieri che hanno come obiettivo il salvare delle vite, non tanto fare delle multe.

Sono ben 14 i giovanissimi centauri fermati alla guida di uno scooter senza portare il casco e per 7 di questi il mezzo è stato sequestrato.

Continua la lotta ai parcheggiatori abusivi con un uomo denunciato perché recidivo nel biennio e già sottoposto al dacur.

Tre ragazzi, infine, sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

Pomigliano. Movida, nuovi controlli della Polizia Locale

“Negli ultimi tre fine settimana la nostra Polizia Locale ha effettuato controlli a 360 gradi per garantire sicurezza e legalità in tutti gli aspetti critici della movida ed i risultati sono più che confortanti. Queste operazioni nei luoghi e nelle ore della movida cittadina rispondono alla richiesta di sicurezza dei nostri cittadini”.

Lo ha detto il sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, commentando le operazioni di controllo sul territorio, per il terzo fine settimana consecutivo, da parte della Polizia Locale guidata dal tenente colonnello Emiliano Nacar, che hanno portato a sequestri e sanzioni per un totale di cinquemila euro.

In particolare gli agenti hanno anche multato due esercenti per occupazione abusiva di suolo pubblico per i quali scatta anche la sospensione delle attività commerciali trattandosi della seconda sanzione per entrambi.

Inoltre, i serrati controlli di polizia stradale hanno portato al fermo amministrativo di alcuni motocicli ed al sequestro di vetture per guida senza casco e mancanza di copertura assicurativa.

“Le azioni di controllo – ha concluso Russo – proseguiranno anche nelle prossime settimane”.