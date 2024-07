Movida, rapine tra Aversa, Giugliano e Grumo Nevano: 2 arresti

Rapinavano giovani nei luoghi della movida tra Aversa (CE) e nel Napoletano a Giugliano in Campania e Grumo Nevano.

A finire in manette, per mano dei Carabinieri della Stazione di Teverola, due persone – D.A.G. e P.J., di 31 e 37 anni – all’esito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord – Aversa.

Le investigazioni, condotte tra i mesi di giugno e luglio 2024, hanno consentito di raccogliere gravi elementi di colpevolezza nei confronti delle persone sottoposte alle indagini, indiziate di aver perpetrato, in concorso tra loro, cinque rapine ai danni di giovani, in alcuni casi minori, nei comuni di Giugliano in Campania, Grumo Nevano ed Aversa.

Gli arrestati sono gravemente indiziati di aver commesso gli episodi criminosi, in particolare in orario serale ed in prossimità dei luoghi di maggiore aggregazione giovanile – come la movida – minacciando le vittime, in alcune occasioni mostrando il calcio di una pistola, in tal modo facendosi consegnare effetti personali e sottraendo loro monili in oro e danaro contante.

L’attività di indagine – svolta attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, i racconti delle vittime, nonché le individuazioni fotografiche – ha consentito di ricostruire nei minimi dettagli le azioni delittuose poste in essere dagli odierni indagati, così consentendo di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine alla responsabilità dei fatti a loro ascritti.