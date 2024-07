Movida a San Giorgio a Cremano, operazione Interforze per tutto il weekend

Conclusasi ieri l’operazione Interforze nelle zone della movida sangiorgese, in particolare modo in via Aldo Moro e in via San Giorgio Vecchio, dove nelle ore serali e notturne si concentrano centinaia di ragazzi che provocano schiamazzi e intralcio della circolazione stradale.

Azione dispsota dopo il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, convocato dal Prefetto di Napoli su richiesta del Sindaco Giorgio Zinno e proprio in virtù dell’attenzione posta da Sua Eccellenza sulla questione.

In campo Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale con un incremento di uomini e donne delle Forze dell’Ordine, attraverso l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

In totale identificate 333 persone, controllati 168 veicoli, contestate 9 violazioni del Codice della Strada ed è stata anche ritirata una patente di guida.

Il fenomeno della concentrazione di ragazzi e veicoli che provocano in quest’area schiamazzi notturni tali da disturbare i residenti, unitamente all’occupazione delle carreggiate da parte degli avventori dei locali che impedisce in alcuni casi il transito dei veicoli, è diventato un problema che il Sindaco sta affrontando con il pugno duro nei confronti di chi non rispetta le regole e crea disagio alla comunità.

Controlli serrati sia sulle persone, che sul rispetto del CdS. Questo, al fine di reprimere reati legati alla quiete pubblica e prevenire eventuali rischi come ad esempio possibili risse.

NUOVI CONTROLLI NELLA MOVIDA

Le attività proseguiranno anche nei prossimi fine settimana e comunque nei giorni di maggiore affluenza.

Controllate anche le attività commerciali che sono risultate in regola dal punto di vista amministrativo.

“Non intendiamo più tollerare comportamenti “barbari” e indegni di una città civile – ha detto Zinno. Sono fiducioso che le Forze dell’Ordine continuino a monitorare le presenze in quel punto della città per evitare di dover addivenire a decisioni drastiche a tutela di chi abita in quel luogo e di chi passa in quella zona”.

Il Primo Cittadino qualche giorno fa ha anche incontrato i titolari delle strutture maggiormente frequentate di sera dai ragazzi, ed ha trovato in loro la volontà di contribuire a far rispettare le regole, con grande senso di responsabilità sia nei confronti dei loro clienti che della comunità.

La costante sinergia tra l’amministrazione, la Prefettura e le Forze dell’Ordine è segnale di un grande lavoro di squadra che ha un unico obiettivo: assicurare legalità e sicurezza nella nostra meravigliosa San Giorgio a Cremano.