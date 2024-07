Napoli Basket, l’esordio a Pistoia

La Lega Basket ha ufficializzato il calendario della Regular Season della Serie A UnipolSai 2024-25.

Il Napoli Basket farà il suo esordio il 29 settembre al PalaCarrara contro la Estra Pistoia mentre la prima partita casalinga si disputerà il 6 ottobre al PalaBarbuto contro la Pallacanestro Trieste.

Questo il commento del Responsabile dell’Area Tecnica Sportiva Pedro Llompart:

“Come sempre quando viene pubblicato il calendario vuol dire che ci avviciniamo all’inizio della stagione. Siamo molto felici di questo ed abbiamo tanta voglia di tornare a giocare soprattutto nel nostro PalaBarbuto”.

“Inizieremo la stagione a Pistoia, in un campo davvero caldo, e sarà importante far capire a tutti, soprattutto ai tanti nuovi giocatori arrivati, come è fatto il campionato italiano fin dal primo giorno perché sarà una partita difficilissima”.

“Il resto del calendario è abbastanza equilibrato ma bisognerà avere sempre grande solidità per essere pronti a vincere, lottare in ogni partita, ed in un torneo che sarà senza dubbio uno dei più difficili degli ultimi anni.”

Dichiarazione del Coach Igor Miličić:

“È ancora troppo presto per poter commentare il calendario perché troppi roster non sono ancora completi”.

“Sappiamo che sarà una stagione difficile perché molte squadre hanno aumentato il loro budget, ed il campionato sarà più competitivo dello scorso anno”.

“Ma combatteremo in ogni partita e renderemo la prossima stagione tanto entusiasmante quanto quella che abbiamo vissuto lo scorso anno insieme.”