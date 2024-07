Prestiter a Napoli: trova un alleato per il tuo prestito

A Napoli e dintorni Prestiter si afferma come un grande alleato per chi cerca soluzioni di credito personalizzate.

Con una storia nel settore dei prestiti lunga più di 25 anni, l’azienda è riconosciuta per l’impegno verso soluzioni etiche e sostenibili, specialmente attraverso la formula della Cessione del Quinto dello stipendio o della pensione.

I servizi offerti da Prestiter

Prestiter, grazie alla consulenza di esperti del settore, aiuta ogni cliente a navigare tra le diverse opzioni di finanziamento per identificare quella più in linea con i propri bisogni.

La consulenza professionale e gratuita è fornita per tutti i prodotti finanziari, quali:

– i prestiti con Cessione del Quinto, sia per dipendenti che per pensionati;

– il Rinnovo della Cessione del Quinto.

– il Prestito Delega per dipendenti.

– il Consolidamento dei debiti.

resi ancora più vantaggiosi grazie a convenzioni speciali con enti come INPS, NoiPA e MIUR.

Per chi è alla ricerca di una soluzione di credito sostenibile e sicura può contattare i consulenti di Prestiter al numero 081.19371055, inviare un messaggio via WhatsApp al 378.3046304, oppure visitare direttamente l’ufficio in Via Giovanni Porzio 4, Isola F3.

Caratteristiche della Cessione del Quinto

La Cessione del Quinto è un tipo di prestito che consente di accedere a somme fino a 75.000 euro, con un piano di rimborso sempre sostenibile che non supera il 20% dello stipendio o della pensione netta mensile. Le rate sono fisse e costanti per tutta la durata del prestito, rendendo la gestione finanziaria molto più semplice e sicura.

Opzioni flessibili: Il Prestito Delega e il Consolidamento Debiti

Il Prestito Delega, conosciuto anche come Doppio Quinto, è perfetto per chi cerca liquidità aggiuntiva, permettendo di incrementare il finanziamento fino al 40%. Il Consolidamento Debiti, invece, offre una strategia efficace per chi desidera semplificare i propri impegni finanziari unendo vari prestiti in un’unica rata, spesso con condizioni migliorate.

Rinnovare con Prestiter

Prestiter offre anche la possibilità di rinnovare la Cessione del Quinto dopo il 40% del periodo di ammortamento, permettendo ai clienti di adeguare i loro prestiti alle mutevoli esigenze finanziarie.

Per chi vive a Napoli o nei dintorni e cerca un alleato affidabile, Prestiter rappresenta una scelta eccellente. Le numerose certificazioni ottenute nel tempo, come:

il Rating di Legalità

la Certificazione Anticorruzione

il titolo di Top Partner Prestitalia del Gruppo Intesa Sanpaolo

attestano l’etica, l’affidabilità e la responsabilità sociale dell’azienda.

Con un profondo impegno verso la tranquillità e la sicurezza dei suoi clienti, l’azienda è un punto di riferimento per chi desidera affrontare il mondo dei prestiti con serenità e consapevolezza.