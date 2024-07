L’aggressore, circa un’ora prima, in zona corso Concordia avrebbe casualmente incrociato per strada marito e moglie e li avrebbe seguiti per un’ora prima, aspettando che facessero la spesa in un supermercato in viale Piave, e poi lungo tutto il percorso effettuato per fare rientro nella loro abitazione.

Sabato mattina i poliziotti, nel corso di un servizio di contrasto ai reati predatori, hanno notato in viale Lazio un uomo che corrispondeva alle descrizioni dell’aggressore e lo hanno sottoposto a controllo.

Si tratta di un cittadino italiano senza fissa dimora, con precedenti, che, a poca distanza, aveva lasciato, occultati in un’aiuola, degli effetti personali tra i quali le scarpe corrispondenti a quelle utilizzate dall’aggressore nel corso della rapina.

L’uomo sottoposto a fermo e condotto presso il carcere di San Vittore.