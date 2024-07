Raggira e poi deruba anziano al bancomat

Aveva ragginato la vittima convicendolo a comprare per 100 euro oggetti che spacciava essere di valore truffandolo al bancomat.

E’ accaduto lo scorso 3 aprile: a finire in manette, un 47enne.

Aveva avvicinato l’anziano in Viale Bovio a Teramo con fare amicale. L’aveva convinto, qualificandosi per rappresentante di preziosi, a comprare degli oggetti che spacciava essere di valore, al costo di 100 Euro.

Il pensionato non aveva con sè la somma e l’uomo lo ha fatto salire a bordo della sua auto e lo ha accompagnato ad un bancomat poco distante.

Dopo aver fatto digitare il codice PIN all’anziano lo ha fatto spostare con la scusa che era più pratico in tali operazioni.

Con il corpo si è messo davanti allo sportello automatico ed è riuscito a prelevare 500 euro e a nasconderli in tasca dicendo all’anziano che durante l’operazione, a causa di un problema, l’ATM non aveva rilasciato lo scontrino.

Nel frattempo il 47enne non ha consegnato tutti gli oggetti pattuiti al pensionato adducendo che per il resto avrebbe dovuto dargli ulteriori 100 euro.

Lo ha accompagnato di nuovo al bancomat facendogli inserire il PIN per poi scansarlo dallo sportello automatico dove è riuscito a prelevare ulteriori 500 euro e, anche in questa occasione, ha nascosto la somma in tasca e ha detto che l’ATM non aveva rilasciato la ricevuta della somma prelevata.

Solo successivamente l’anziano si è accorto che gli oggetti comprati erano di scarsissimo valore economico e che dal conto corrente erano stati prelevati 1000 euro.

Lo scorso 20 luglio, veniva data esecuzione della misura cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Teramo da Personale della Squadra Mobile di Teramo coadiuvata dalla altra Polizia Giudiziaria a carico del 47 enne.