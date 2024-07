Rapisce e uccide figliastra di 6 anni

Orrore in Francia: un quarantenne ha rapito e poi ucciso la sua figliastra di 6 anni.

E’ accaduto nella notte tra venerdì e sabato nella regione settentrionale di Seine-Maritime, in quello che la madre della piccola Celya, accoltellata dal compagno, ha definito come la conseguenza di un “raptus di follia”.

Secondo le dichiarazioni della donna, riferite dal procuratore di Rouen, l’uomo, 42 anni, già noto alla giustizia per fatti di droga, ma che non si era “mai mostrato violento, ha sbattuto brutalmente Célya al suolo” dopo una lite di coppia venerdì a fine giornata.

“Quando ha cercato di proteggere la bambina, lui le ha inferto “diverse coltellate”, che le hanno provocato “nove ferite poco profonde”, ha dichiarato il magistrato Frédéric Teillet durante una conferenza stampa.

La madre è corsa fuori casa per chiamare i soccorsi, che però all’arrivo non hanno potuto fare altro che constatare che la bambina era sparita e con lei il patrigno.

Célya era scomparsa dalla sua abitazione a Saint-Martin-de-l’If, una ventina di km a nord-ovest di Rouen, poco prima delle 18 di ieri dopo un alterco tra la madre della bambina e il suo compagno.

L’uomo, secondo il racconto della donna, l’aveva aggredita con un coltello; lei era riuscita a fuggire di casa ma il suo compagno era rimasto in casa con la bambina.

Numerose ecchimosi ricoprivano inoltre il piccolo cadavere. Il presunto omicida, che secondo la compagna avrebbe “consumato cocaina più volte durante la giornata”, è stato arrestato poco dopo le 6 di stamattina mentre tentava di uscire dal bosco vicino alla loro abitazione a Betteville

È stato bloccato ancora armato di un coltello ma si è lasciato prendere senza fare resistenza. Ora è in carcere con l’accusa di tentato omicidio della compagna, rapimento di minore di meno di 15 anni e omicidio di minore di meno di 15 anni.

L’uomo è stato condannato cinque volte dal 2009 per reati legati alla droga. Soffriva anche di disturbi del comportamento ma non era conosciuto per atti di violenza e la gendarmeria non aveva ricevuto nessuna denuncia per precedenti violenze domestiche provenienti da questa coppia. I due stavano insieme da circa due anni.

