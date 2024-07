Salernum Baronissi, Osvaldo Gallucci nuovo team manager

La SSD Salernum Baronissi comunica che Osvaldo Gallucci sarà il nuovo team manager.

Per Gallucci si tratta di un gradito ritorno avendo ricoperto tale ruolo dal 2015 al 2023, prima dell’esperienza, nella stagione 2023-2024, con l’Under 16 Nazionali della Salernitana.

Queste le parole di Osvaldo Gallucci:

“Non è stato difficile accettare perché il Salernum è come una famiglia per me. Con il Presidente Giacomo La Marca c’è grande amicizia e stima ed è per questo che ho voluto abbracciare il nuovo progetto del Salernum. Da parte mia ci sarà tutta la disponibilità affinché le cose vadano per il meglio, lavorerò in stretta collaborazione con il direttore Scudiero e con mister Polverino”.