Sant’Agnello. Istituita la nuova ‘linea mare’

Il Comune di Sant’Agnello ha istituito una nuova linea di trasporto pubblico locale, denominata “Linea Mare”, e ha implementato le corse serali della linea preesistente.

Nello specifico la nuova linea collega Sant’Agnello centro con la zona balneare, passando per via delle Rose, da cui è possibile raggiungere la spiaggia di Caterina a piedi o con l’ascensore.

Il servizio copre la fascia oraria compresa tra le 10:15 e le 17:15 dal martedì alla domenica, partendo da via San Sergio e fermando su Corso Italia (di fronte al Comune), via Crawford, via Mario Castellano, Viale dei Pini, via Balsamo, via San Sergio e via delle Rose (incrocio via Maresca), per tornare poi al capolinea a via San Sergio (prospetto orari e percorso in allegato).

Inoltre la linea già esistente “Mercato – piazza Sant’Agnello – Colli di Fontanelle” è stata implementata con due corse serali: dal primo giugno fino al 30 settembre alle ore 22:00 e alle ore 23:00, mentre dal primo ottobre al 31 ottobre alle ore 20:00 e alle ore 21:00.

Il costo del biglietto per ogni singola corsa resta invariato a 1,50 euro. L’acquisto si effettua a bordo.

L’implementazione del servizio ha ottenuto i pareri favorevoli della Giunta regionale della Campania e della Città Metropolitana di Napoli ed è finanziata dal Comune di Sant’Agnello.

«Siamo giunti al termine del lungo iter necessario per offrire ai cittadini un servizio aggiuntivo, particolarmente utile in questi mesi estivi, soprattutto per i residenti delle zone collinari e delle strade non servite dai mezzi», dichiara il Sindaco Antonino Coppola.

«Con la nuova linea avviciniamo il centro del paese al lato mare, rendendo più semplice il raggiungimento della nostra spiaggia di Caterina, grazie anche alla sinergia messa in campo con il Sindaco di Piano di Sorrento Salvatore Cappiello e con il Comandante della Polizia locale carottese Michele Galano».