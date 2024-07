Scappa dalla struttura ricettiva senza pagare il conto, offende e ferisce gli agenti.

Quella appena trascorsa è stata una domenica mattina concitata per gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bressanone.

Alle ore 13 circa giungeva una chiamata sul numero di emergenza “112 NUE” da parte del personale dell’hotel per un caso di insolvenza fraudolenta ad opera di due individui che si erano allontanati dalla struttura alberghiera senza pagare il conto.

Costoro venivano inseguiti dal personale dell’Hotel, che però riusciva ad agguantarne solamente uno, mentre l’altro soggetto riusciva a dileguarsi.

Gli Agenti del Commissariato di Bressanone giungevano immediatamente sul posto, ove veniva loro affidato un individuo già noto alle Forze dell’Ordine, tale A. M., 41enne cittadino del Marocco con a proprio carico svariati precedenti penali e/o di Polizia, tra i quali oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, furto, lesioni, maltrattamenti in famiglia, nonché svariate sanzioni amministrative.

Alla vista degli Agenti di Polizia il pregiudicato dava in escandescenze, dapprima offendendoli con frasi ingiuriose quali “Siete delle merde”, per poi scagliarsi contro gli stessi, colpendoli ripetutamente in varie parti del corpo, causando loro lesioni guaribili vari giorni di prognosi.

Una volta messo in condizioni di non nuocere, A.M. veniva tratto in arresto per i reati di oltraggio, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per insolvenza fraudolenta.

In considerazione della gravità e la violenza del comportamento tenuto dall’arrestato, dei precedenti a suo carico e della sua irregolare posizione in Italia, in parallelo con l’iter giudiziario il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso a carico di A. M. un decreto di espulsione dal Territorio Nazionale, che diverrà esecutivo una volta che costui verrà scarcerato.

“Con sempre maggior frequenza capita che soggetti pregiudicati, spesso alterati dall’abuso di alcool e di droghe, sorpresi a compiere reati di vario genere, reagiscano con una violenza spropositata, mettendo in pericolo l’incolumità dei presenti e degli Agenti delle Forze dell’Ordine – ha messo in evidenza il Questore Sartori –. Ciò non può essere tollerato, ed è per questo motivo che tali situazioni vengono trattate con la massima severità, il che comporta, da parte mia, la sistematica applicazione di quelle specifiche Misure di Prevenzione Personali e dei Decreti di Espulsione che sono previsti dalla legge”.