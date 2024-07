Senza luce, acqua e al caldo per blackout: scattano le proteste

Notte da incubo per migliaia di famiglie tra Aversa e l’agro aversano a causa di un blackout che ha colpito diverse zone.

Alcuni residenti di Aversa e non solo sono scesi per strada esasperati rimasti al buio, senz’acqua e al caldo mentre i tecnici di E-Distribuzione sono intervenuti per cercare di risolvere il guasto.

La rete è andata in sovraccarico danneggiando alcune tubazioni per via dell’utilizzo massiccio dei condizionatori.

La temperatura, in nottata, ha sfiorato i 35 gradi con un alto tasso di umidità.

Famiglie dell’agro aversano rimanste senza corrente elettrica e senza la possibilità di far funzionare neppure ventilatori e climatizzatori.

Interi edifici – tra Teverola, Casaluce e Frignano -, sono rimasti senza corrente elettrica già dal primo pomeriggio di ieri, ma con un ripristino in poche ore.

Sempre nell’agro aversano si registrano blackout lunghi tra Casal di Principe, Villa di Briano, San Cipriano, Trentola-Ducenta, San Marcellino e parte di Aversa.

In alcune zone, per sopperire ai disagi, installati generatori e power station ad energia ridotta.

“Quanto è accaduto è grave – dice una delle residenti scese in strada -. Per molte ore siamo rimasti senza informazioni, ci sono famiglie con bambini in gravi difficolta”.

Blackout che ha colpito, oltre che l’area di Caserta, anche Casagiove, Santa Maria Capua Vetere, San Prisco, Curti, Casapulla, Casagiove, San Nicola la Strada e Capua, in particolare la frazione di Sant’Angelo in Formis.