“Brenda è un pezzo di cuore che se ne va, un pezzo di vita che mi lascia. Le ho prestato la voce per 35 anni, siamo cresciute insieme”.

A parlare con la Dire è Georgia Lepore, la storica doppiatrice di Shannen Doherty, l’indimenticabile Brenda Walsh nella serie cult degli anni Novanta ‘Beverly Hills 90210’, morta a 53 anni dopo una lunga malattia.

L’attrice, nata il 12 aprile 1971 a Memphis, Tennessee (USA), dal 2015 aveva un cancro al seno che negli ultimi mesi si era esteso anche alle ossa e al cervello.

“BRENDA HA SEGNATO LA MIA VITA PROFESSIONALE E LE MIE AMICIZIE”

“Quando segui un’attrice per così tanto tempo- prosegue Georgia Lepore- è come se diventasse un po’ la tua famiglia. ‘Brenda’ ha segnato non solo la mia vita professionale, ma anche le mie amicizie”.

La sua morte, come anche quella di Luke Perry (Dylan, ndr), “mi ha molto commosso- racconta Lepore-. Proprio di recente, tra l’altro, avevo visto un’intervista in cui Shannen Doherty era tornata a parlare della sua malattia. Mi ha colpito moltissimo una sua frase: ‘So che morirò, ma io non ho paura di morire, perché so dove andrò e so chi incontrerò’.

Ma allo stesso tempo diceva ‘Io non voglio morire, ho ancora tante cose da fare, tante cose da dire e tanto da amare’. È stato un momento di grande nostalgia e dispiacere. Ha dimostrato coraggio in questi lunghi anni di malattia, è stata veramente una grande”.

La prima persona ad avvertirla della sua morte è stata Giorgio Borghetti, la voce di ‘David’ nella serie. “Dopo aver avvertito mia figlia e il mio ex marito- dice- ho chiamato subito Lorena Bertini (‘Kelly’) e Marco Guadagno (l’ex direttore del doppiaggio, nonché voce di Brandon, ndr). Sono ancora legatissima a loro”.

“‘IL MIO FIDANZATO’: CON IL DOPPIATORE DI DYLAN ABBIAMO SCHERZATO PER ANNI”

Tra i post più commoventi che Georgia Lepore ha letto sui social, quello di un ragazzo che ha pubblicato la foto di Brenda e Dylan al mare, sdraiati al sole: “‘Mi piace pensare che adesso voi due siate insieme’, era la scritta che accompagnava la foto. Mi è scesa una lacrima, lo ammetto”.

Le piaceva il personaggio di Brenda Walsh? “Brenda mi piaceva moltissimo, era una ragazza carina nei modi- commenta la doppiatrice- era simpatica, giusta, era una brava ragazza. Poi c’era il suo grande amore per Dylan, che amavamo tutte. Lorena (Kelly) ed io abbiamo scherzato per anni su questa rivalità con Francesco Prando (il doppiatore di Dylan), il nostro ‘eterno fidanzato’. Quando ancora oggi lo incontro nelle sale di doppiaggio, lo chiamo il ‘mio fidanzato’. Il nostro è un amore infinito”.

E quando Dylan lasciò Brenda per Kelly?

“Gliene abbiamo dette di tutti i colori- sorride- Ce la prendevamo con Francesco, gli dicevamo che era colpa sua. È stato un momento molto divertente”.

Una delle migliori amiche di Georgia Lepore, ancora oggi, è Lorena Bertini, la doppiatrice (come già detto) di Jennie Garth, cioè Kelly.

Mentre quando Shannen Doherty uscì dal cast di ‘Beverly Hills 90210’, pare “per alcune incomprensioni” con Jason Priestley (Brandon, il fratello gemello nella serie, ndr), Lepore diventò direttrice di doppiaggio della serie.

“Brenda ad un certo punto della storia decide di andare a studiare recitazione a Londra ed esce dal cast. Il giorno del mio ultimo turno di doppiaggio, lo ricordo benissimo- racconta ancora Lepore- ero al leggio con Francesco Prando, che doppiava Dylan, e ad un certo punto avvenne un blackout, o almeno quello che io pensavo fosse un blackout. Andò via la luce, io mi girai per capire cosa fosse successo e vidi dietro di me tutti gli altri doppiatori con una torta in mano, con sopra una candelina e la scritta ‘Arrivederci Brenda’. Fu emozionante. Fra l’altro proprio in quella occasione Marco Guadagno mi offrì l’opportunità di fare la direzione del doppiaggio, la prima della mia carriera”.

Quando Georgia Lepore doppiò per la prima volta la star statunitense era il 1986…

“Recitava il ruolo di Kris Witherspoon nella fiction ‘Vita col nonno’, lei aveva 15 anni ed io 21. Poi nel 1990 arrivò ‘Beverly Hills 90210’, io ero incinta di mia figlia e iniziai a doppiare Brenda nella prima stagione della serie. Da quel momento è cominciata la nostra avventura insieme, credo di non averla doppiata solo in ‘Streghe’, per questioni riguardanti le emittenti televisive. L’ultima volta che l’ho doppiata è stata invece nel 2021, quando partecipò ad una puntata della serie tributo ‘Riverdale’ dedicata a Luke Perry, in cui si commemorava l’attore scomparso. È stato molto commovente”.

L’incontro con Shannen

“L’ho conosciuta a Roma nel 1993- racconta Georgia Lepore alla Dire- Lei venne in Italia perché le fu proposto di girare un fotoromanzo insieme a Daniele Liotti. Fu lei, allora, a chiedere di potermi incontrare, così la raggiunsi in un grande albergo di via Veneto, pranzammo insieme e trascorremmo metà giornata insieme”.

“Era una tipa veramente molto simpatica; ricordo che durante una pausa, poco prima di pranzo, andammo in un bar, io presi un caffè e lei invece un gin tonic. Ho un ricordo molto piacevole di quella giornata, abbiamo anche una foto insieme”.

Alcuni la dipingono però come un’attrice dal carattere un po’ difficile…

“Non mi è sembrato affatto, poi non so- risponde Lepore alla Dire- non ci siamo frequentate. Come era davvero nella vita non posso saperlo”.

Shannen Doherty, racconta la sua doppiatrice, non si capacitava del fatto che in Italia fosse così tanto acclamata e che la serie avesse molto successo nel nostro Paese.

“Il fenomeno ‘Beverly Hills 90210’ era in effetti molto esteso. Ricordo che spesso ricevevo telefonate a casa, quando ancora esistevano gli elenchi telefonici- fa sapere la doppiatrice- le persone mi chiamavano e mi chiedevano ‘Ti prego, dimmi Dylan ti amo!’ o altre cose del genere. La serie è un pilastro degli anni ’90, ci vestivamo tutte come i protagonisti, ci pettinavamo come loro”.

Un’ultima domanda: quanto è stato importante il suo contributo nel successo di Shannen Doherty?

“Il mio contributo è stato minimo- risponde infine Georgia Lepore alla Dire- lei era conosciuta come Brenda, non certo grazie a me. In queste ore, però, sto ricevendo tanti messaggi, anche sui social, e in molti mi scrivono che ‘Brenda’ resterà legata a me. Ne sono onorata”.