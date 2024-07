Pallini d’acciaio del diametro di 8 millimetri sparati con la fionda contro le vetrine di un negozio, un’auto parcheggiata e un veicolo dei militari impegnati nella vigilanza della stazione dei treni.

È successo la sera di giovedì 11 luglio e ieri, dopo un sopralluogo che ha permesso alla polizia di Udine di intuire la traiettoria dei pallini, è stato individuato un appartamento al sesto piano di un condominio della zona.

Nella mattinata di ieri, un accurato sopralluogo e l’analisi dei violenti impatti e dei successivi segni di scivolamento dei pallini hanno consentito ai poliziotti della Squadra Mobile di dedurre la traiettoria di provenienza e di individuare, così, un appartamento, sito al sesto piano di un edificio prospiciente, quale punto di partenza delle sfere metalliche.

L’appartamento era stato dato in uso a tre cittadini italiani, residenti in altre regioni, in trasferta a Udine per lavoro, uno dei quali ammetteva di aver lanciato i pallini dal terrazzo per gioco.

All’interno di un cassetto di un mobile nella sua disponibilità, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato la fionda utilizzata ed altri 62 pallini dello stesso tipo e diametro di quelli lanciati due giorni prima.

L’uomo, 35enne, in Questura al termine degli atti è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il danneggiamento aggravato ed il getto pericoloso di cose e munito di foglio di via obbligatorio del Questore di Udine, con divieto di ritorno nel comune per un periodo di tre anni.

Continua a leggere le notizie de larampanews, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp