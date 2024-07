“Audite, Audite: lo popolo è invitato a Corte!”: con queste parole, come da tradizione, la Pro Loco Teggiano annuncia che i prossimi 11, 12 e 13 agosto il borgo medioevale di Teggiano tornerà ancora una volta all’anno 1480, per ospitare le nozze della Principessa Costanza da Montefeltro con Antonello Sanseverino, Principe di Salerno, Ammiraglio del Regno e Signore di Diano.

Dopo le nozze, i Principi si recarono in visita a Diano (l’odierna Teggiano), dove per l’occasione l’intero feudo organizzò grandiosi festeggiamenti in loro onore.

Ed è proprio questo il tema della Festa Medievale per eccellenza, amatissima dai turisti provenienti da tutta Italia e non solo.

Sta, dunque, per riattivarsi la spettacolare macchina del tempo de “Alla Tavola della Principessa Costanza”, che per tre giorni riporterà magicamente indietro di oltre 500 anni le lancette degli orologi.

Nulla può essere lasciato al caso: per questo motivo il CDA e i Soci della Pro Loco Teggiano sono impegnati da molto tempo nei complessi preparativi della kermesse regina dell’estate campana, capace ogni anno di catalizzare l’interesse e la partecipazione di decine di migliaia di visitatori.

“Siamo in una fase organizzativa avanzata -conferma Biagio Matera, presidente della Pro Loco Teggiano- perchè ovviamente stiamo lavorando già da tempo a questa XXIX edizione. Ancora manca qualche tassello da comporre, ma siamo sicuramente a buon punto”.

Come sempre la Pro Loco Teggiano ha studiato e messo a punto alcune novità, sulle quali però la bocca del presidente Biagio Matera resta, per il momento, rigorosamente cucita.

Per conoscerle, bisognerà attendere un altro po’ di tempo: “Concluderemo le nostre iniziative programmatiche a breve -conferma Matera- in modo da poter dare qualche dettaglio in più sul programma che abbiamo immaginato”.

“Ogni anno tutti si aspettano grandi cose dalla nostra kermesse e per questo noi cerchiamo, nei limiti del possibile, di mettere a punto il giusto mix di tradizione e di novità”.

“Non è semplice migliorare una manifestazione che oramai ha raggiunto un enorme successo, ma è una sfida alla quale dedichiamo tutto il nostro impegno, e ci aspettiamo anche quest’anno di vincerla”.

IL CORTEO STORICO

Intanto proprio in queste ore è stato pubblicato il modulo per chiedere di partecipare al Corteo Storico edizione 2024.

La domanda (clicca qui per scaricare il modello) va compilata e consegnata a mano all’info point della Pro Loco Teggiano (o inviato alla mail [email protected]) entro e non oltre il 31 luglio prossimo.

Il Corteo Storico, con centinaia di figuranti, si avvale della presenza dei nobili dell’epoca, dei cortigiani e del popolo.

È uno dei cardini della kermesse, puntualmente ammirato e applauditissimo dalla folla che accorre a Teggiano, e per questo motivo crescono anno per anno le richieste di partecipazione.

“La raccomandazione è ovviamente sempre la stessa, come sottolinea il presidente della Pro Loco Teggiano: “Il nostro Corteo Storico -evidenzia Matera- accoglie centinaia di figuranti, ma visto il grande numero di richieste che stiamo già ricevendo, chiediamo a chi vuole partecipare di iscriversi al più presto, e di non ridursi al 31 luglio. L’affluenza si preannuncia straordinaria e quindi, per organizzare tutto al meglio, serve tempo”.

“Alla Tavola della Principessa Costanza” è prima di tutto un evento capace di unire l’intera comunità, e ben incarna lo spirito della città di Teggiano: “È proprio questa la forza della nostra manifestazione -spiega il presidente della Pro Loco- che è entrata oramai nel DNA del teggianese: tutti, non solo i nostri soci, partecipano con entusiasmo, e sentono la Principessa Costanza come la “loro” principessa”.

“È un coinvolgimento che parte dai giovanissimi e racchiude tutte le fasce d’età, e che è la vera ragione del nostro successo. Grazie a questo sentimento diffuso, la manifestazione ha travalicato ormai i confini regionali e se ne parla in tutta Italia e non solo: in tanti accorrono a vederla anche dall’estero”.

L’unicità de “Alla Tavola della Principessa Costanza” può essere racchiusa in 4 parole: Cultura, Arte, Spettacolo ed Enogastronomia.

Sono gli ingredienti che si intrecciano perfettamente, in modo entusiasmante per il pubblico e per i turisti.

È una atmosfera straordinaria quella che si respira dall’11 al 13 agosto a Teggiano tra Chiese (ben 13), Antichi Palazzi, Musei e Opere d’Arte.

E poi il Corteo Storico con oltre 500 figuranti, Sbandieratori e Trombonieri, musiche antiche di Menestrelli e Musici, Saltimbanchi e Giocolieri. E ancora il Banco di Cambio con gli antichi Coronati, Ducati, Tarì e Tornesi, e le Taverne con le gustosissime pietanze medievali.

L’occasione è importante non solo per Teggiano ma per tutto il Vallo di Diano, con tanti alberghi e strutture recettive territoriali particolarmente impegnati a far fronte alla presenza di turisti, che arrivano appositamente per partecipare alla kermesse.

“Vi aspettiamo a Teggiano -è l’invito conclusivo del Presidente Biagio Matera- l’11, 12 e 13 agosto. E a tutti coloro i quali sono interessati a sedere “Alla Tavola della Principessa Costanza”, il consiglio è quello di attivarsi per tempo, perché man mano che l’11 di agosto si avvicina, diventerà sempre più difficile prenotare e organizzarsi”.