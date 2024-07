16enne tenta furto casa di un poliziotto

A soli 16 anni ha tentato di rubare nella casa di un poliziotto, che vive a Cambi Bisenzio (Firenze).

Ieri sera l’agente aveva da poco finito il proprio turno di lavoro quando, intorno alla mezzanotte, avrebbe ricevuto una chiamata allarmante da parte della moglie, in quel momento, da sola dentro casa.

Era infatti appena scattato l’allarme perimetrale dell’edificio e le telecamere di videosorveglianza segnalavano, sulla relativa APP del suo smartphone, la presenza di due potenziali malintenzionati all’esterno.

Come avrebbe fatto chiunque in questi casi, la padrona di casa si è messa ad urlare, barricandosi all’interno della propria abitazione e avvisando naturalmente del fatto anche il 112 Nue.

Una pattuglia del Commissariato di Rifredi/Peretola, è andata subito in soccorso della vittima.

La donna, tranquillizzata e seguendo anche i consigli a distanza del marito, aveva in qualche modo messo in fuga con le sue grida i due sconosciuti, arrivati fino alla porta finestra della cucina.

Uno sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce.

Un giovane, invece, la cui fisionomia corrisponderebbe (dai primi riscontri) ad una delle due persone immortalate nelle immagini della videosorveglianza della palazzina, sarebbe stato rintracciato in mezzo di strada dalla Polizia di Stato.

Si tratterebbe di un minore di origini straniere: in una delle sue tasche i poliziotti hanno trovato anche un cacciavite lungo 20 centimetri.

Il ragazzo è stato sottoposto a fermo per identificazione e denunciato per tentato furto in appartamento in concorso (oltre che, naturalmente, per il possesso ingiustificato del cacciavite).