Terremoto Campi Flegrei, gente in strada solo per andare a mare

Ormai lo sciame sismico quasi non fa più paura alla gente di Pozzuoli che, a seguito della scossa nella zona dei Campi Flegrei di stamane, è scesa in strada sì ma per andare al mare.

I giardini del lungomare, che in alcuni casi dopo le precedenti scosse si erano riempiti di residenti impauriti dopo il pericolo scampato, oggi sono vuoti, piene invece le spiagge ed i lidi che limitano il lungomare di Pozzuoli.

“Sono 3000 anni che andiamo su e giù. Questo non è un terremoto. Ci siamo abituati alla convivenza con questo fenomeno”. A parlare è Carlo che con il suo amico Corrado (due 70enni) si gode, sotto l’ombrellone, la bella giornata estiva.

A godersi il fresco dei giardinetti è il signor Ciro che, con il suo cane, siede su una panchina all’ombra di un albero.

Anche lui, dopo la scossa, ha preferito con calma raggiungere la zona verde ma senza il timore di non poter rientrare. “Per adesso comunque è meglio stare qua che a casa”, aggiunge.

Campi Flegrei, scossa terremoto 3.6

Una scossa di terremoto con epicentro i Campi Flegrei e magnitudo 3.6 è stata registrata a Napoli alle 8.08.

Dal centro a Fuorigrotta, il sisma è stato distintamente avvertito in diversi quartieri del capoluogo partenopeo, specie ai piani più alti.

Da mesi tutta l’area flegrea è oggetto di attività sismica generando panico nella popolazione. Il sisma è stato seguito da altri fenomeni di assestamento.

Dalle ore 8.08, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, con l’evento maggiore registrato di magnitudo 3.6. Lo rende noto un comunicato del Dipartimento della Protezione Civile. Dalle verifiche finora effettuate, non risultano danni.

“In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni”, conclude il comunicato.

Campi Flegrei, in corso un nuovo sciame sismico

Ai Campi Flegrei è in corso un nuovo sciame sismico: a partire dalle ore 8,08 del 18 luglio sono state rilevate una decina di scosse dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la più forte delle quali ha raggiunto una magnitudo 3.6.

“La sismicità continua ad essere in linea con quella dei mesi scorsi”, dice all’ANSA Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv.

“Anche se abbiamo registrato un lieve rallentamento nel numero di terremoti, il sollevamento del suolo prosegue allo stesso tasso e dunque ci aspettavamo l’arrivo di altre scosse“.

“Inoltre – prosegue Di Vito – l’emissione di gas dal sottosuolo è molto elevata, in alcuni punti arriva a 5mila tonnellate al giorno”.