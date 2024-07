Trentola Ducenta. Blackout, opposizione critica con l’amministrazione

“Sentiamo il dovere di esprimere alcune considerazioni sulla gestione del blackout che ha colpito Trentola Ducenta negli ultimi giorni”.

E’ la nota dei rappresentanti dell’opposizione consiglieri di opposizione Antonio Cantile, Michele Ciocia, Davide De Marco e Michele Carofalo.

“Innanzitutto, ciò che ci preme far notare, è che la mancanza di informazioni precise e dettagliate fin dal primo comunicato del sindaco, è stata inaccettabile”.

“Dire che i tecnici sono al lavoro senza fornire dettagli su cosa sia successo e su quanto tempo ci vorrà per risolvere il problema non aiuta la nostra comunità. Meritiamo spiegazioni chiare e trasparenti.

“Il secondo comunicato poi, invece di fornire soluzioni e rassicurazioni, si è concentrato solo su toni difensivi e polemiche inutili. In momenti di crisi, i cittadini hanno bisogno di sentirsi rassicurati, non di assistere a polemiche tra amministrazione e critici”.

“Inoltre, non è stata data la giusta importanza alla preparazione e gestione dell’emergenza. Non sono stati menzionati piani di emergenza per aiutare le persone più vulnerabili durante il blackout, dimostrando una grave mancanza di pianificazione e attenzione”.

A TRENTOLA DUCENTA NESSUN PIANO DI BACKUP

“L’amministrazione comunale ha anche fallito nel prevenire questi problemi. Non ci sono stati investimenti in infrastrutture di backup come generatori di emergenza, né piani di contingenza per affrontare situazioni come questa. È chiaro che non c’è stata una preparazione adeguata per affrontare l’emergenza”.

“Ci si è interessati di più a difendersi dalle critiche che alle esigenze dei cittadini, comportamento questo che di certo non ci si aspetta da un primo cittadino”.

“Un primo cittadino scende in strada in prima fila ad assicurarsi che la sua gente stia bene, che non abbia bisogno di nulla, che anziani, bambini e persone fragili, siano al sicuro. Noi questo ci sembra di non averlo visto”.

“Abbiamo visto i soliti post generici inconcludenti, che hanno gettato ancor di più i cittadini nella preoccupazione”.

“Un’amministrazione responsabile avrebbe dovuto: investire in infrastrutture di backup e generatori di emergenza; sviluppare e testare piani di emergenza per affrontare blackout prolungati; stabilire protocolli chiari con Enel e altri fornitori di servizi; comunicare in modo trasparente e continuo con la popolazione, fornendo aggiornamenti regolari e dettagliati”.

“La gestione del blackout a Trentola Ducenta sembra evidente che abbia messo in risalto gravi inefficienze, le quali hanno solo peggiorato il disagio per i cittadini”.

“Inoltre, è stato molto deludente constatare che, neanche in questa emergenza, il Sindaco e la sua amministrazione abbiano creato un tavolo di crisi assieme alla minoranza per affrontare insieme la situazione”.

“Questo atteggiamento è un segno del basso livello politico in cui viviamo. E’ scontato dire che questa emergenza, come altre emergenze passate, non le si possono prevedere, ma quantomeno ci aspettiamo da un’amministrazione, che le si sappiano fronteggiare”.

“L’amministrazione dovrebbe chiedere scusa a tutti i cittadini per la gestione inadeguata di questa crisi”.