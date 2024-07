Trentola Ducenta. 1 milione di euro per la tensostruttura di via De Nicola

L’Amministrazione comunale di Trentola Ducenta, grazie al duro lavoro di tutta la Giunta comunale e, in particolare, dell’Assessore Giovanna Mazzitelli, ha ottenuto un cospicuo finanziamento, di circa un milione di euro, per il recupero, l’ampliamento e il miglioramento della struttura sportiva prospiciente il campo di calcio sito in via Enrico De Nicola.

Gli interventi previsti dal progetto che ha avuto accesso al finanziamento riguardano il recupero dell’esistente e la realizzazione di impianti polifunzionali che consentiranno lo svolgimento di più attività sportive.

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di spogliatoi, sala riabilitazione e infermeria. E’ prevista anche un’area parcheggio.

“Il nostro obiettivo – ha affermato il Sindaco Michele Apicella – è quello di recuperare e migliorare l’impianto sportivo per porlo a servizio della collettività ed, eventualmente, delle associazioni sportive presenti sul territorio, che vorranno sviluppare l’offerta della pratica sportiva. Non a caso è stato deciso di realizzare campi polifunzionali in modo da consentire la pratica di diverse discipline sportive”.

L’assessore Mazzitelli rivolge l’attenzione sulle finalità sociali che potrà avere la struttura. “Lo sport oggi – commenta – non è più da intendere esclusivamente come un mezzo per raggiungere il benessere psicofisico ma quale strumento di inclusione sociale. È per questo motivo che l’Amministrazione comunale di Trentola Ducenta ha posto, sin da subito, grande attenzione alle strutture sportive della città partendo dalle palestre scolastiche – quella della Scuola Media è stata da poco resa agibile – passando per il campo sportivo e, adesso, alla struttura adesso annessa”.

“L’attività sportiva, a mio avviso – ha aggiunto Mazzitelli – è un grande strumento di inclusione e di integrazione per tutti coloro che vengono lasciati ai margini della società. Poter praticare sport è un diritto che deve essere garantito a tutti, soprattutto alle fasce più deboli della società, come i bambini e le persone con disabilità”.

Soddisfatto del risultato raggiunto anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Costanzo: “Il progetto prevede la riqualificazione dell’impianto sportivo polivalente e si configura come un’opera di miglioramento dei servizi offerti dal comune al fine di garantire un utilizzo ottimale del Complesso Sportivo e allo stesso tempo promuovere lo svolgimento delle attività sportive per ridurre gli squilibri economici-sociali del territorio in cui ricade la struttura”.

“Il nuovo impianto sportivo sarà molto più articolato ed efficiente del precedente. Il progetto, conforme alle prescrizioni delle Federazioni sportive, prevede la realizzazione di un campo adattato a diversi sport, quali pallavolo, pallacanestro, tennis e anche arti marziali, lotta e ginnastica artistica e la realizzazione di due spogliatoi distinti per sesso”.

