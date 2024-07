Tutto pronto per la 46esima Festa della Mozzarella

Un’esplosione di gusto e tradizione: la Festa della Mozzarella si rinnova in “White Fest: Il Festival dell’Oro Bianco”, alla scoperta della “Via lattea”.

La Festa della Mozzarella di Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta, è un evento imperdibile atteso da tutti gli amanti del buon gusto.

Il 3 e 4 agosto si festeggerà la 46esima edizione.

“Questa manifestazione non è solo un tributo alla mozzarella, fiore all’occhiello del territorio, ma anche un’occasione per accogliere in Città persone di tutte le età, in un clima di gioia e convivialità. Riconosciuta ben oltre i confini nazionali, la mozzarella locale continua a incantare per la sua qualità straordinaria“: ha affermato il Sindaco Avv. Raffaele Ambrosca.

“Quest’anno, la Festa della Mozzarella si trasforma nel White Fest: Il Festival dell’Oro Bianco. Un nuovo format che promette di mantenere intatta la tradizione, arricchendola con innovative sorprese. L’evento si svolgerà in una nuova e incantevole location che farà da sfondo ai numerosi spettacoli artistici e culinari. Una cornice perfetta per mettere a proprio agio ogni artista sul palco e garantire un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.”

In attesa di vivere emozioni autentiche, all’insegna del buon cibo e della buona musica, leggiamo l’intervista al Sindaco Avv. Ambrosca.

L’INTERVISTA

Ci racconti la storia della Festa della Mozzarella… “La Festa della Mozzarella celebra l’eccellenza del nostro Territorio. La nostra mozzarella è apprezzata anche oltre i confini nazionali, riuscendo a farci distinguere sempre per qualità e professionalità. La Festa della Mozzarella, giunta ormai alla sua quarantaseiesima edizione, celebra la mozzarella, ma non solo. È l’occasione per coinvolgere l’intera comunità e per far conoscere la nostra Città sotto un’altra prospettiva, quella artistica, grazie a tutti i grandi ospiti che si sono esibiti nel corso degli anni a Cancello ed Arnone. Proprio per mantenere alto il livello, quest’anno abbiamo tantissime novità all’orizzonte. Non vediamo l’ora di condividere con voi questa straordinaria manifestazione”.

Quali sono le novità dell’edizione 2024? 2Abbiamo creato un nuovo format che non dimentica la tradizione. Abbiamo realizzato una location da sogno, spostando l’evento dal centro urbano in un’altra area che farà da cornice all’intero evento, impreziosendolo e facendo in modo che ogni artista possa risplendere sul palco. Bisogna sempre migliorarsi sotto ogni punto di vista ed è per questo che la Festa della Mozzarella è diventata “White Fest: Il Festival dell’Oro Bianco”. La festa valorizza i nostri prodotti sotto una nuova prospettiva: un progetto ambizioso che io chiamo “Via Lattea”. Questo passaggio, dal latte alla mozzarella, è molto importante poiché fa percepire il processo lavorativo che c’è dietro, grazie alla passione dei nostri professionisti in questo settore. Non perdetevi questa rivoluzione mozzafiato2.

Perché venire a Cancello ed Arnone? “Venirci a trovare significa prendersi una pausa in un ambiente ideale per ogni esigenza. Famiglie, giovani, anziani e bambini potranno gustare la qualità del nostro cibo: non solo mozzarella, ma anche tante bontà tipiche e uniche. Il tutto accompagnato da spettacoli di alto livello. Il 3 e 4 agosto vi aspettiamo a Cancello ed Arnone per vivere insieme questo evento a cui teniamo gutti tantissimo. Non mancate, sarà un’esperienza indimenticabile”.