In stato di ebbrezza danneggia un’ambulanza durante un soccorso: operatori costretti a rifugiarsi in una casa.

E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri: l’equipaggio e un’ambulanza del 118 di Rutigliano, in provincia di Bari, sono stati presi di mira da un uomo ubriaco.

L’aggressione è avvenuta durante un intervento di soccorso.

Per fortuna nessuna conseguenza per il personale, un autista-soccorritore, una soccorritrice e un’infermiera costretti a rifugiarsi all’interno del mezzo stesso e in una casa vicina per preservare la propria incolumità e le apparecchiature.

L’evento dilettoso ha comportato il danneggiamento della carrozzeria, degli specchietti retrovisori e dei tergicristalli dell’automezzo.

Nel frattempo l’ASL Bari ha provveduto tempestivamente ad inviare sul posto l’ambulanza sostitutiva, in modo da evitare qualsiasi disservizio al sistema di emergenza 118.

L’azienda sanitaria, nelle ore successive, ha sporto denuncia ai carabinieri.

La direzione generale della Asl di Bari stigmatizza “l’increscioso episodio ed esprime solidarietà e vicinanza agli operatori coinvolti”.

Tenta di violentare operatrice dell’ambulanza

Ha prima danneggiato la vetrata della sua sartoria poi, una volta salito sull’ambulanza, ha tentato di violentare un’operatrice.

È accaduto sabato sera nel quartiere romano di San Lorenzo.

L’uomo, un cittadino indiano di 55 anni, è stato arrestato dalla polizia.

L’operatrice del 118, una ragazza di 24 anni, ha presentato denuncia.