US Angri, un altro greco in grigiorosso

Si allarga la colonia greca all’US Angri. Dopo Vasilios Vogiatzis arriva in grigiorosso il compatriota Vasilios Emmanuil.

Una vera e propria bomba di mercato che fa crescere il livello tecnico della squadra.

E’ nato nel 1993 a Ptolemaida nella Macedonia Occidentale ed è un calciatore di grande esperienza e di forza fisica.

Con i suoi 31 anni e 189 centimetri di statura è il più “anziano” dell’US Angri, un gruppo che resta di una età media giovanissima.

Ha indossato le maglie di Lamezia e Casarano ed ha giocato al Novi con i rossoblu pugliesi nella gara di ritorno dello scorso campionato.

Nel 2021-2022 ha vinto il campionato di serie D con il Giugliano mentre in precedenza ha giocato in Grecia e in Olanda.

E’ una mezz’ala strutturata, forte tecnicamente ed è dotato di un’ampia corsa, predilige il ruolo di centrocampista centrale ma si adatta benissimo anche nel ruolo di mediano.