Al via Sevizio Antincendio Boschivo della Provincia di Caserta

Prende il via domani, 1° agosto, il Sevizio Antincendio Boschivo 2024 della Provincia di Caserta.

Per i prossimi due mesi saranno impegnati nella preziosa attività di tutela del patrimonio boschivo 23 operai idraulico-forestali e 4 direttori delle operazioni di spegnimento (D.O.S.).

Gli interventi saranno coordinati, come di consueto, dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Campania.

Quest’anno la base logistica delle operazioni è stata individuata a Castel Morrone, dove il Comune ha messo a disposizione un’ampia struttura utile per i mezzi e per l’installazione di una vasca di attingimento acqua per gli elicotteri.

L’altra sede operativa sarà a Cellole, dove saranno collocate due squadre pronte per gli interventi.

L’attività è a cura del Servizio Forestazione del Settore Ambiente ed Ecologia, coordinato dal dirigente Gianni Solino, rup Egidio Russo, direttore del servizio Francesco Ciarmiello.

Non sono mancati gli auguri di buon lavoro che il presidente della Provincia Giorgio Magliocca ha fatto pervenire agli operatori: “Auguro buon lavoro agli operai forestali – ha detto Magliocca – che anche quest’anno svolgeranno, in coordinamento con gli altri enti preposti, un’attività fondamentale per la salvaguardia dei nostri preziosi boschi”.

“Anche per l’estate 2024 la Provincia non fa mancare il proprio supporto, incrementando anzi di circa il 50% i fondi messi a disposizione per il servizio. In questi giorni inizia il periodo più difficile e critico per gli incendi boschivi, ma la Provincia di Caserta è pronta a dare il proprio importante contributo”.