Virtus Aversa, patron Di Meo nel CdA Lega Pallavolo Serie A

Tre anni dopo. Aversa ritorna ad essere punto di riferimento per la pallavolo del Sud, portando nel Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo di Serie A un rappresentante d’eccezione, il presidente Sergio Di Meo.

L’ufficializzazione è arrivata stamattina (18 luglio) al termine dell’assemblea ordinaria aperta a tutte le società dalla SuperLega alla Serie A3 con i club di Serie A2 che hanno deciso di avere come propria ‘guida’ il patron della società normanna.

Di Meo ritorna nel CdA dopo esserci stato anche nel 2021 e sottolinea che “per i prossimi tre anni proveremo, insieme al Presidente Massimo Righi, a dare una ulteriore spinta ad un movimento così importante quale è quello della pallavolo maschile italiana”.

Sì perché ricordiamo che le elezioni del nuovo Consiglio di Amministrazione garantiranno lo ‘scranno’ per tre anni di fila per “permettere quella che noi pensiamo come una splendida evoluzione del volley in Italia e nel mondo. Ci sono tante progettualità, ne abbiamo discusso insieme a tutti i presidenti e riteniamo sia arrivato il momento anche di superare – ancora di più – i confini nazionali”.

“Mi preme ringraziare tutti coloro che – delegati della Serie A2 – mi hanno voluto come loro rappresentante e ringrazio il Presidente Righi per la fiducia accordatami. Adesso è arrivato il momento di rimboccarci le maniche e di lavorare a testa bassa per il bene del volley“.

Contestualmente la dirigenza normanna comunica che dalla stagione 2024-25 la squadra che parteciperà al campionato di Serie A2 cambierà denominazione: Evolution Green Aversa prenderà il posto di Wow Green House Aversa, con però sempre le famiglie Loffredo e Liguori nel ruolo di Name Sponsor del club.