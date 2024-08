Accoltella dipendente comunale: arrestato 57enne

È accusato di tentato omicidio il 57enne di origine siciliana, da tempo residente a Bologna, fermato dalla polizia per aver aggredito a coltellate un dipendente comunale.

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio in un bar di un circolo al Baraccano, all’interno della sede del quartiere Santo Stefano.

A farne le spese un dipendente 63enne del Comune di Bologna, in servizio nello stesso quartiere come responsabile ufficio reti e in passato assistente sociale.

Proprio alla sua precedente attività di assistente sociale sarebbe legato, secondo le indagini, il movente del tentato omicidio: una ritorsione per avere dato in affidamento i figli alla ex moglie, dopo la separazione nel 2017.

“Dopo averlo chiamato per nome e averlo colpito con diverse coltellate (fra l’addome e le braccia, ndr), gli avrebbe detto: ‘così impari a toccare i figli degli altri'”, ha spiegato il dirigente della squadra Mobile di Bologna incontrando oggi i cronisti per fare il punto sulle indagini.

Secondo quanto ricostruito ascoltando testimoni e visionando filmati di videosorveglianza, quello di ieri potrebbe essere stato un agguato premeditato.

Il 57enne infatti già il giorno prima si era presentato al bar del Baraccano, probabilmente in attesa della vittima.

Gli investigatori si dicono convinti che l’intenzione dell’aggressore fosse di uccidere: “Nove fendenti accertati – ha detto ancora Pititto – portano a ritenere che l’obiettivo fosse ben più grave del ferimento”.

Le condizioni del dipendente comunale sono in lieve miglioramento: è stato operato e resta in terapia intensiva, ma sarebbe fuori pericolo di vita.

Il 57enne fermato, che secondo la polizia vive in un contesto di forte disagio, aveva già precedenti, per furto e anche per un’altra grave aggressione avvenuta nel 2013, quando ferì a coltellate l’allora compagno della ex moglie.