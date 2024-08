Accoltella un uomo dopo una lite in strada

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Barile (Potenza) dopo aver ferito in strada un coetaneo, originario di un paese vicino ma domiciliato al Nord, con due coltellate al torace.

Il gesto è stato compiuto al culmine di una lite che, secondo quanto raccolto dai militari dell’Arma – giunti sul posto dopo una segnalazione al 112 – ha avuto come causa dissapori risalenti al passato e contrasti mai risolti.

La vittima è riuscita a reagire, atterrando il suo aggressore e riuscendo a sottrarsi a conseguenze più gravi del ferimento.

Per entrambi si è reso necessario l’intervento del 118 e il ricovero prima all”Ospedale di Melfi (Potenza), poi a quello di Potenza.

Il responsabile – per il quale il Gip del Tribunale di Potenza ha convalidato l’arresto, dopo essere stato piantonato in ospedale – è stato trasferito in carcere.