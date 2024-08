Nella tarda serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti, su disposizione della Sala Operativa, in via Regina, per la segnalazione di una persona in escandescenze.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno individuato alcuni condomini i quali hanno riferito che, poco prima del loro arrivo, un vicino, aveva minacciato di far esplodere alcune bombole di gas presenti nella sua abitazione per poi barricarsi nella stessa.

In un primo momento gli operatori, dall’esterno dell’appartamento, hanno tentato di far desistere l’uomo dai suoi intenti ma, avendo avvertito un forte odore di gas, con il supporto dei Vigili del Fuoco, hanno deciso di fare irruzione in casa.

Nel frattempo, il malintenzionato si era chiuso nella camera da letto e dal balcone della stessa, minacciava gli agenti in strada lanciando contro gli stessi diverse suppellettili, dei coltelli ed anche una bombola del gas.

Contestualmente, altri operatori, sono entrati nella stanza e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato.

Pertanto, un 45enne di Afragola con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per tentato omicidio plurimo aggravato, minacce, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.