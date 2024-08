Anziana va in casa di riposo, stranieri le occupano villetta

Un tunisino di 42 anni e un marocchino di 23 anni, irregolari e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri di Ventimiglia con l’accusa di violazione di domicilio aggravata in concorso.

Qualche settimana fa, hanno occupato un’abitazione in via Braie a Camporosso, nell’entroterra di Ventimiglia.

Si tratta di una casetta indipendente con piccolo giardino, in buone condizioni e completamente ammobiliata, appartenente a un’anziana, che da qualche tempo si era trasferita in casa di riposo.

La casa veniva utilizzata da figli e nipoti per brevi soggiorni.

Proprio l’imminente arrivo dal Piemonte di uno dei nipoti e della sua famiglia aveva indotto la figlia dell’anziana, residente a Vallecrosia, a recarsi in casa per verificare che tutto fosse in ordine.

E invece, dopo aver constatato che la porta di ingresso era stata forzata, una volta aperto si è trovata di fronte ai due uomini i quali, oltre ad aver fatto della villetta la propria dimora, vivendo tra sporcizia e disordine, avevano pure danneggiato parte del mobilio.

Grazie al veloce intervento dei carabinieri, i due sono stati arrestati in flagranza ed hanno già patteggiato una pena di otto mesi di reclusione.