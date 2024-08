Aversa. Caso De Cristofaro: csx valuta intervento Prefettura

Non si placano le polemiche sul caso della nomina ‘con delega’ di Orlando De Cristofaro ad assessore della città di Aversa.

Dopo la denuncia presentata nei giorni scorsi dai consiglieri di centrosinistra (leggi qui), erano subito arrivate le parole del diretto interessato (leggi qui).

Parole che hanno trovato la controreplica dei consiglieri di centrosinistra: Mario De Michele, Marco girone e Mauro Baldascino.

“Non credevamo fosse possibile, ma a quanto pare abbiamo scoperto una nuova frontiera della politica locale: il primo caso nella storia aversano di ‘assessore per delega’”.

‘DE CRISTOFARO GROSSOLANO’ “Le dichiarazioni di Orlando De Cristofaro (in foto a sx), fatte alla stampa, nel grossolano tentativo di giustificarsi fanno emergere una situazione ancor più grottesca e preoccupante: lui che, il giorno prima delle nomine, delega il consigliere Raffaele Oliva a ritirare il decreto; ed Oliva che, ‘in maniera superflua e per un mero eccesso di zelo non dovuto’ firma sia l’accettazione, che la dichiarazione dell’assessore di non trovarsi in nessuna condizione di ineleggibilità”.

“Che dire: sicuramente le nostre nozioni in termini di diritto e di procedure amministrative non sono le stesse di quelle di De Cristofaro”.

“La dichiarazione di accettazione di un incarico pubblico, specie per la carica assessoriale, è un atto che ha una natura strettamente personale. Non sono questioni formali, ma sostanziali”.

‘SI TRATTA DI CARICA PUBBLICA’

“L’assunzione di una carica pubblica, essendo un atto di natura fiduciaria, implica una manifestazione diretta e personale di volontà da parte del soggetto interessato”.

“Questo principio è rafforzato dal fatto che l’atto di accettazione comporta dichiarazioni di assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, le quali devono essere rese personalmente e sotto la propria responsabilità”.

“Tutto questo, stando alle dichiarazioni di De Cristofaro, non è avvenuto. Lui dice di aver presentato, il 23 luglio, il giorno prima dei Decreti di nomina, al Segretario Comunale di Aversa, una ‘dichiarazione di non trovarsi in nessuna condizione di ineleggibilità'”.

“De Cristofaro, quindi, non ha firmato l’accettazione di nomina ad assessore, l’ha firmata Oliva. L’accettazione non può essere presentata prima rispetto al decreto di nomina, perché appare evidente che non è possibile accettare ciò che non è stato ancora disposto”.

‘INTERVENTO PREFETTURA’

“Abbiamo presentato un’interrogazione nella quale chiediamo proprio di conoscere se e quando sia stata protocollata questa accettazione alla carica di assessore e stiamo valutando di chiedere l’intervento della Prefettura”.