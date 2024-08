Aversa. Caso ‘delibere’, Aversa Italia: “opposizione vaneggia”

“Evidentemente, i due coordinatori di Forza Aversa non dialogano con il loro unico eletto, né tantomeno seguono i media che utilizzano solo per i proclami”. È quanto dichiarano i consiglieri di maggioranza Adele Ferrara e Massimo Virgilio in quota Aversa Italia.

“L’amministrazione Matacena, insediatasi il 24 luglio, ha dovuto operare con un piano ferie dei dipendenti già in atto e ha adottato una serie di delibere, la cui pubblicazione non spetta alla politica, lavorando per tutto il mese di agosto”.

“Tra queste delibere, possiamo definire storica quella proposta dal nostro vicesindaco con delega alla pubblica istruzione, Alfonso Oliva: grazie a questa delibera di giunta, i bambini dell’infanzia dell’ex scuola Linguiti di via Ovidio resteranno nel bacino scolastico dell’istituto comprensivo Pascoli”.

”Saranno trasferiti a via De Chiara, in un immobile di proprietà comunale nel plesso ex Linguiti, con un risparmio per l’ente di €30.000 annui (importo versato sin dal 2003), proprio negli anni in cui i due coordinatori erano stati più volte consiglieri ed assessori”.

“Noi consiglieri, insieme al sindaco e al vicesindaco, abbiamo provveduto al ripristino della legittimità, al risanamento dell’ente e, ascoltando quotidianamente la dirigente, le famiglie e i rappresentanti di istituto, abbiamo adottato scelte condivise per l’ubicazione, evitando in un sol colpo disagi per le famiglie degli studenti e il danno erariale”.