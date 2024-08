La Fanfara dei Carabinieri sarà ad Aversa

Si sta plasmando il programma dei festeggiamenti ad Aversa per celebrare la Madonna di Casaluce: ci sarà anche la Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania.

La devozione alla Madonna di Casaluce è da sempre sentitissima ad Aversa, ed ogni anno centinaia di fedeli giungono in paese per venerarla e invocare le sue grazie.

Quest’anno, i festeggiamenti, organizzati dal Comitato Festeggiamenti Maria SS. di Casaluce e don Antonio Fabozzi, saranno particolarmente ricchi e coinvolgenti.

Infatti il 12 settembre, in occasione di una giornata dedicata alla legalità con il patrocinio del Comune e anche in concomitanza dei festeggiamenti in onore della compatrona della città normanna – Maria SS. di Casaluce -, la città di Aversa avrà l’onore di vedere sfilare per le vie cittadine la Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania.

Il comitato dei festeggiamenti ha voluto dedicare questa giornata – insieme ad altri eventi ludici che si terranno come da programma dall’08 al 12 settembre -, con un convegno dedicato al tema della legalità che vedrà la partecipazione di diverse e importanti autorità.

In conclusione dell’evento, il concerto della Fanfara dei Carabinieri che si terrà in piazza Municipio di Aversa.

Il comitato ha voluto fortemente questo evento grazie anche al vicepresidente Vincenzo Diomaiuta che in sinergia coi vertici dell’Arma dei Carabinieri, l’ANC Aversa (Associazione Nazionale Carabinieri) presieduta dal gen. Domenico Cagnazzo, il CAV. Silvio Salzillo, ex comandante CC di Aversa e col patrocinio del comune di Aversa ha potuto realizzare questa iniziativa che vedrà la città normanna al centro di un importante evento.

La Fanfara La Fanfara del 10º Reggimento Carabinieri “Campania” fu istituita il 18 giugno 1862 con regio decreto a seguito dell’aumento di forza del Corpo dei carabinieri reali. Sino ad allora, il Corpo dei carabinieri reali prevedeva solo trombettieri impiegati principalmente per le funzioni di campo o di servizio e solo in talune circostanza per esibizioni in pubblico.

Attualmente la fanfara del 10º Reggimento Carabinieri “Campania” è un complesso artistico formato da 30 esecutori e diretta da un Maresciallo ed oltre a disimpegnarsi nelle classiche marce militari, sinfoniche e inni nazionali, si esibisce in concerti con brani classici e moderni.