Aversa. Lampada votiva ‘ritrovata’ al Monumento dei Caduti

Detto fatto. Il neo Sindaco di Aversa, Francesco Matacena, aveva promesso un suo personale intervento e c’è stato.

Il monumento ai Caduti di piazza Municipio ritrova, così, la lampada votiva.

Quest’ultima danneggiata durante i festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli, nel maggio dello scorso anno, e custodita da allora da alcuni soci del vicino circolo ricreativo “Jommelli”, in attesa di un intervento del Comune che non è mai arrivato.

Lunedì scorso, il primo cittadino è intervenuto e due dipendenti comunali hanno provveduto a sistemare l’artistica lampada in bronzo realizzata nel 1960 dall’Associazione Nazionale del Fante e restaurata nel 2004.

“Era doveroso – ha dichiarato Francesco Matacena – intervenire, recuperando la lampada perenne che rappresenta nella memoria collettiva il riconoscimento del sacrificio di tanti figli di questa terra e non solo”.

Sulla stampa locale era intervenuto più volte il cav. Pasquale Ronza, orfano di guerra, da sessant’anni residente in Olanda ma aversano doc, che non ha mai nascosto l’amore incondizionato per la terra nativa.

Nonostante le diverse segnalazioni di Ronza, dei soci del circolo Jommelli e di tanti cittadini, l’Amministrazione comunale guidata dal predecessore di Matacena non aveva trovato il tempo per intervenire.

Matacena lo ha fatto, riconoscendo il grande valore simbolico della lampada votiva che dal 1960 rende omaggio ai caduti in guerra, ben rappresentati dallo straordinario monumento di Francesco Jerace, lo scultore calabrese autore ad Aversa anche dei monumenti a Cimarosa, in piazza Mazzini, e a Pietro Rosano, il ministro suicida, nella Villa comunale.