Aversa. Rimozione erbacce da aree pubbliche e private: Carratù chiede apposita ordinanza

Tante le segnalazioni da parte dei cittadini di Aversa che chiedono di ripulire aree pubbliche e private da erbacce e varie.

‘Forza Aversa’, nella persona del suo consigliere Dino Carratù, si è fatta portavoce con il sindaco Francesco Matacena affinché provveda nel più breve tempo possibile all’emissione dell’ordinanza sindacale preposta alla pulizia dalle erbacce delle aree incolte e dei terreni inedificati.

“Le disposizioni di cui si chiede la regolamentazione con precipua ordinanza, dovranno essere finalizzate, oltre che alla prevenzione degli incendi, al contrasto del degrado urbano e della diffusione di insetti e parassiti nocivi”, afferma il consigliere Dino Carratù che ha invitato il sindaco, attraverso ufficiale richiesta protocollata, “all’emissione dell’ordinanza a tutela dei cittadini e dell’ambiente, affinché si ordinasse a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altra destinazione od uso, che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza, situati sul territorio comunale (centro abitato, aree urbane e periurbane, aree extraurbane, zone rurali) di provvedere a potare e/o tagliare le siepi e i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità; di provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie ecc.; di provvedere al mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia”.

“Il consigliere Carratù, sensibile alle esigenze ed alla salvaguardia della cittadinanza ha ritenuto necessario invitare Matacena, quanto prima ad attivarsi in tal senso”, commentano da Forza Aversa che, intanto, esprimono rammarico per il fatto che “l’assessore all’Ambiente (Olga Diana, ndr) non avesse compulsato essa stessa l’ordinanza, quale atto necessario ed urgente annoverandolo tra le priorità del suo assessorato”.