Anche il ripristino di uno stallo riservato ai disabili può essere un segno di una rinnovata politica a sostegno delle fasce deboli ad Aversa.

E così, in via D’Acquisto, nel parcheggio adiacente il Palazzetto dello Sport, ritorna lo spazio per parcheggiare riservato ai più fragili sottratto alla collettività per allocarvi la casetta dell’acqua.

L’iniziativa assunta dalla consigliera Lucia Aversano, che presto sarà delegata alla Polizia Municipale, Viabilità e Mobilità, Associazionismo e Volontariato, in coordinamento con l’altra consigliera di ‘Aversa Moderata’, delegata alla Disabilità, Domenica Pisano.

Agli inizi di luglio si è provveduto a ridipingere di bianco lo spazio riservato alla casetta dell’acqua, che era stata allocata nello stallo riservato ai disabili.

Ed oggi si è provveduto a riassegnare uno spazio per i disabili nello stesso parcheggio.

Lo stallo ritrovato in via D’Acquisto Lo stallo cancellato casetta dell’acqua

“L’inclusione sociale di tutti i soggetti più deboli, in particolare delle persone con disabilità, – ha dichiarato Aversano – è stato uno dei temi principali della nostra campagna elettorale, a cui intendiamo dare seguito con piccole iniziative come questa, ma fortemente simbolica di un cambio di passo in questo settore, e provvedimenti di grande respiro”.

Da settembre inizieranno gli incontri, promossi dall’Assessore alle Politiche sociali, avv. Eufrasia Cannolicchio, in collaborazione con le Consigliere delegate, con le Associazioni di Volontariato per calendarizzare iniziative che favoriscano le integrazioni sociali.

In particolare, si vuole realizzare una rete tra le Associazioni per affrontare insieme le problematiche relative alla disabilità, ponendo al centro del confronto tematiche cruciali per il benessere delle persone fragili come il supporto psicologico, l’inclusione lavorativa, l’assistenza quotidiana e l’organizzazione di attività ricreative e sportive, allo scopo di garantire pari opportunità e migliore qualità della vita offrendo non solo sostegno economico, ma anche occasioni di socializzazione e crescita personale.