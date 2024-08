Aversa. Verde pubblico, partito intervento straordinario

Diserbo e decespugliamento del verde pubblico ad Aversa ma anche attività di potatura e taglio di rami per la messa in sicurezza degli alberi nei luoghi pubblici.

Il neo Assessore all’Ambiente ed al Verde Pubblico, Olga Diana, ha dato il via alle operazioni nella giornata di mercoledì 31 luglio.

IL CRONOPROGRAMMA

Oggi si è concluso il primo intervento effettuato in via Salvo D’Acquisto. Domani, venerdì 2 agosto, è previsto un intervento per la messa in sicurezza degli alberi in via Vittorio Emanuele.

Lunedì 5 agosto intervento previsto in piazzetta Vanvitelli, nei pressi dell’Inps, dove saranno rimesse a posto le tante aiuole.

Il 6 ed il 7 agosto l’intervento di diserbamento e decespugliamento interesserà la Villa Comunale. L’8 agosto, invece, sarà la volta di piazza Fuori Sant’Anna.

Sono questi solo i primi interventi messi in calendario, con la cura del verde pubblico che sarà estesa progressivamente a tutta la città.

“La nostra priorità – ha dichiarato l’Assessore al Verde Pubblico – seppur con un solo dipendente al verde pubblico, al quale se ne affianca un altro di altra area per ordine di servizio, è garantire, nel minor tempo possibile, un intervento di pulizia e decespugliamento di tutte le aree verdi pubbliche”.

“Quest’Amministrazione – dichiara il Sindaco Francesco Matacena – sarà sempre particolarmente attenta, in tutto il corso del proprio mandato, al decoro della città, che passa principalmente attraverso la cura del verde pubblico e la pulizia delle strade cittadine”.

L’Assessore Olga Diana si è attivata anche nell’ambito dell’igiene urbana.

Ieri, infatti, è stato effettuato il controllo sul corretto prelevamento dei rifiuti e pulizia delle strade che compete alla Tekra, la ditta che gestisce i servizi di igiene urbana ad Aversa.