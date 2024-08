Bambino ucciso a coltellate su un campo di calcio

Orrore per quanto accaduto su un campo da calcio in Spagna a Mocejon, in provincia di Toledo.

Orrore in Spagna, un bambino di 11 anni ucciso a coltellate su un campo di calcio.

Il ragazzino stava giocando con dei compagni sul campo degli impianti sportivi della città di Mocejón, a Toledo.

È morto questa domenica, 18 agosto, dopo essere stato accoltellato da un giovane mascherato.

L’uomo ha fatto irruzione nel campo da calcio, con il volto coperto da un fazzoletto riferisce l’agenzia Efe, ha colpito il bambino e si è dato alla fuga. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimare l’undicenne.

Ancora ignoti i motivi dell’aggressione: gli investigatori non escludono nessuna ipotesi. Sempre secondo fonti citate dall’agenzia Europa Press, i servizi di supporto psicologico stanno dando assistenza ai familiari del piccolo, sotto shock dopo il terribile delitto.

Posti di blocco della Guardia Civil per cercare di individuare l’assassino