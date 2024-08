Banditi con piede di porco forzano una serranda. Tentato furto con scasso a Casalnuovo.

Prima, dall’auto, con la quale sono arrivati per mettere a segno il colpo, ne scende uno solo, camuffato con felpa con cappuccio, passamontagna e guanti, ed armato di piede di porco per forzare la serranda del negozio preso di mira.

Poi arriva il complice, anch’egli attrezzato con un piede di porco, per fornire un supporto ma la serranda non cede ed i due banditi abbandonano i propositi di furto.

È solo uno dei tantissimi furti o tentati tali che avvengono ogni giorno tra Napoli e provincia.

“Hanno tentato nuovamente un furto”- spiega il titolare dell’attività commerciale presa di mira che si è rivolto al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli- “ nel mio locale commerciale sito a Via Napoli 77 Casalnuovo di Napoli. Questa è la seconda volta in due mesi. Sono stanco, ho denunciato già alle autorità ma non ci sono assolutamente più controlli. Come possiamo andare avanti così?”

“Situazione insostenibile per cittadini e commercianti. Sicurezza ed economia locale minacciate da un sistema criminale, che si autoalimenta con furti e rapine, non contrastato efficacemente dalle Istituzioni. Non è che manchi la volontà alle nostre forze dell’ordine di presidiare il territorio ma allo stato attuale è assolutamente impossibile controllare e monticare tutte le zona a rischio. Ci sono pochi agenti e il Ministro dell’interno, ormai da più di un anno, aveva promesso nuovi uomini ma qui sono arrivate solo divise a rimpiazzare quelle andate in pensione. La criminalità non la si combatte con la propaganda e le parole ma con i fatti e i presidi di legalità”- queste le parole di Borrelli e di Rosario Visone co-portavoce regionale di Europa Verde.