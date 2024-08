Cade dal balcone, muore bimba

Una bambina di quattro anni è morta, nel pomeriggio, cadendo dal balcone al terzo piano di una palazzina in via della Campagna 22 a Bologna dove viveva con la famiglia, di origini pakistane.

A quanto si è appreso al momento della caduta nell’abitazione c’era solo la madre con un’altra figlia di pochi mesi.

La bambina è stata rianimata a lungo dai sanitari del 118 intervenuti sul posto ma è deceduta in ospedale, dove è arrivata in condizioni critiche.

Intervenuta anche la Polizia secondo cui si è trattato di un tragico incidente.

Bimbo di 5 anni cade dal terzo piano a Roma, è grave

Un bimbo di 5 anni è stato trasportato in condizioni gravi al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere precipitato ieri dal terzo piano della abitazione dove vive con la famiglia a Capena, centro in provincia di Roma.

La dinamica del drammatico incidente non è del tutto chiara: sembra che il bambino stesse giocando insieme al fratellino in camera da letto quando, non si sa come, sarebbe precipitato dalla finestra.

Al momento era in casa anche la madre del piccolo, originaria del Bangladesh.

Il piccolo è stato trasferito in eliambulanza in ospedale.