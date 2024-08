Con la Cadillac di Ghostbusters in autostrada: multa e sequestro

Se ci fossero fantasmi da “acchiappare” lungo l’autostrada non si sa ma con certezza una multa è stata inflitta al conducente del carroattrezzi che trasportava sul cassone una ‘Ecto-1‘, l’automobile Cadillac – modello ‘Ambulance Miller-Meteor‘ – identico a quello della nota serie di film americani “Ghostbusters – acchiappa fantasmi”.

A formalizzargliela è stata una pattuglia della Polizia Stradale di Frosinone che ha fermato il mezzo per un controllo poco prima dello svincolo per Cassino.

Gli agenti hanno scoperto così che la Cadillac veniva trasportata in maniera irregolare. Il conducente del carro attrezzi poteva effettuare il trasporto di merci proprie (conto proprio) mentre in realtà stava effettuando il trasporto della ‘Miller Meteor’ per conto di un cliente che gli aveva commissionato il viaggio (conto terzi). In pratica: non aveva le autorizzazioni necessarie ed obbligatorie.

Il tutto si è concretizzato in diverse sanzioni amministrative per un totale di 4.560, con il ritiro della patente di guida, il fermo del carro attrezzi per la durata di tre mesi.

Soprattutto è scattato il sequestro amministrativo della merce trasportata: l’autovettura Ghostbusters è stata sequestrata ai fini della confisca.

Chissà quali fantasmi vorrà accalappiarci la polizia.

Ecto-1 di Ghostbusters

La Ecto-1 è l’automobile utilizzata dai Ghostbusters come veicolo d’emergenza.

È conosciuta anche come Ectomobile, per la canzone della colonna sonora Cleanin’ up the town dei Bus Boys, dove viene soprannominata in questa maniera.

Il modello è una Cadillac Ambulance Miller-Meteor limo-style endloader combination del 1959, versione prodotta dalla Miller-Meteor di Piqua, Ohio, che aveva la licenza per modificare i veicoli Cadillac nelle versioni ambulanza, carro funebre e limousine.

In questo caso, si tratterebbe di una versione custom della Futura combination limousine-ambulance, che prevedeva l’utilizzo della piattaforma e lo chassis delle ambulanze, insieme con alcuni elementi delle limousine come le portiere posteriori e le superfici vetrate.

Difatti, negli Stati Uniti, questa particolare combinazione era usata dai Pronto Soccorsi come ambulanza.

La sigla Futura identifica la versione.

Alcune repliche circolanti, data la scarsa reperibilità dell’originale, usano la molto simile versione Eureka, che si differenzia principalmente nella parte posteriore.

Per i Ghostbusters, l’auto si presenta bianca con ali rosse, logo del fantasma barrato sulle portiere anteriori, lampeggianti blu e varie apparecchiature sperimentali sul tetto.

Monta anche una sirena con un suono distinto, che si differenzia da quelli della polizia o delle ambulanze, persino dei camion dei pompieri.

Per il film, la macchina fu modificata appositamente da Stephen Dane, accreditato nei titoli di coda come hardware consultant.

L’idea originale del veicolo, ad ogni modo, venne da Dan Aykroyd, che la descrisse dettagliatamente nelle prime stesure del copione