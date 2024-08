Carabinieri pagano hotel ad anziana indigente

Quando i Carabinieri sono al servizio della cittadinanza anche in situazioni di altruismo morale.

Voleva rivedere i luoghi vissuti da ragazza, ma non avendo che una pensione minima, per trascorrere la notte si è coricata su un lettino della spiaggia di Marina Julia, a Monfalcone (Gorizia).

Quando i carabinieri l’hanno trovata e hanno udito la sua storia di indigenza, l’hanno accompagnata in un albergo perché non trascorresse la notte all’addiaccio, e le hanno pagato una notte in stanza.

La protagonista di questa storia è una donna di 74 anni, residente in Friuli con un passato di poetessa e scrittrice, che voleva rievocare i ricordi e le emozioni di quando, da ragazza, trascorreva l’ estate in riva all’Adriatico.

L’hanno trovata, sabato notte attorno all’una, un maresciallo e un carabiniere della stazione di Monfalcone.

I due, nel transitare davanti all’ingresso di un bar, ubicato nelle immediate vicinanze della spiaggia, e già chiuso a causa dell’ora tarda, l’hanno scorta sotto il porticato dell’esercizio pubblico, coricata su un lettino da spiaggia, riadattato, in assenza di un letto, a giaciglio per la notte.

Sebbene sulle prime non volesse accettare per pudore, l’anziana poi si è lasciata convincere nell’essere accompagnata in albergo dai Carabinieri, emozionata per la generosità.

La mattina successiva è tornata nella propria abitazione, in provincia di Udine.